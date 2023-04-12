新北中和安樂市場標售涉貪案首開庭 市議員邱烽堯：感覺被政治清算

新北市前中和區長邱垂益與兒子現任國民黨市議員邱烽堯等人，被控與時任市代會主席呂禮旺、副主席馬兆玲、美聯開發公司前董事邱献樹、股東黃越勝等人，強推安樂市場標售案，再賤價出售土地給投資的開發公司。除邱献樹去世不起訴，另5人被新北檢依貪汙治罪條例起訴。

新北地方法院今天首開準備庭，除呂禮旺坦承犯罪，其他人均否認檢方指控。邱烽堯接受訪問說，資料顯示檢察官當時要針對他的部分簽結了，卻在他準備領表登記參選立法委員的消息傳出後起訴，「這個時間點很明顯有政治清算意味」，他強調案件已進入司法程序，也不方便多說。

新北地院今開庭，邱垂益因身體不適未到場，由辯護人代為出庭，稱他確實有在一張紙上簽字，但沒有看到整份契約書，否認檢方指控。

呂禮旺坦承指控，其辯護人說，他當時參與後不認同「後續有手腳不乾淨的部分」，後來有要求退資，請庭上考量他沒有犯罪所得、認罪、轉汙點證人。

馬兆玲與黃越勝否認犯罪，馬的辯護人並認為，檢方提出的證據清單中有多項證據有冒偽、多種版本或影印不清的情形，不該列入證據；黃越勝辯護人則認為其行為並未構成圖利，並且他與貪瀆有關的事情都不知情。

邱烽堯亦否認檢方全部指控，說檢方指控他去美聯開發當副總是為了監督、制衡黃越勝及邱献樹，但其實當時是邱献樹的兒子去當兵，因他行動不便，才由黃越勝出面邀他去幫忙，「我確實有短暫去幫忙，但實際上工作只是協助處理邱献樹交辦業務」，並認為並非公司法定義的副總，只是公司有員工這樣稱呼。

由於多名被告否認檢方起訴的證據清單，並請求庭上協助聘請工讀生協助重新調閱筆錄等卷證，法官諭知六月七日再開庭。

庭後邱烽堯受訪，拿出資料給記者，指出當時他根本就不是公務員，檢察官也沒有在扣押物發現他涉法的犯罪事實，已準備針對他的部分簽結，卻在他準備領表登記參選立法委員的消息傳出後起訴，明顯有政治清算。

檢方指控，邱垂益2010年以規畫中和安樂市場為由，要求攤商搬離後，將土地標售給美聯開發公司，多位市民代表認為開發公司董事長邱献樹是邱垂益的親戚，公所未依規公開招標，涉嫌把公有地賣自家人，控告邱垂益涉貪汙、圖利。

檢調發現，邱垂益找黃越勝合作，成立美聯開發公司，由黃越勝占股50%，再找呂禮旺、馬兆玲、邱献樹等人入資，由邱献樹擔任董事長、邱烽堯擔任副總經理，並在與美聯簽訂合約上載名邱垂益需利用市長職權協助取得市有地等。最後，美聯開發透過楊姓特助投標，以底價加上5萬7239元的極低價得標。