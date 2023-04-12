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行政執行署「拍寶養誠記」適合學童 法律觀念從小紮根

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署為了讓守法、誠信觀念從小紮根，本月12日起推出全國第一本自編自繪故事繪本「拍寶養誠記」，希望讓國小學童養成「誠實廉潔的好品德」、「守法紀律的好習慣」。

行政執行署表示，執行署追求的不是只有徵起的數字成績，還有「公義」與「關懷」的核心價值。

行政執行署說，「拍寶養誠記」內容易讀易學，適合作為國小學教材，讓學童透過閱讀養成誠實廉潔、守法紀律的習慣；「拍寶養誠記」共8個主題故事，包括「滯欠大戶」、「弱勢關懷」、「查封程序」、「拍賣程序」、「酒駕」、「防疫」、「非洲豬瘟」、「囑託拍賣」等。

繪本由執行署所屬政風人員創作，有「梅公德的秘密」、「阿尼斯特女神的聖誕節禮物」、「成年禮物」、「去哪兒買新家」、「Oh my god醉後決定要繳錢」、「賀鼻偲的疫境人生」、「巴哥餡餅店」、「白鬍子船長和黑鬍子船長」等故事，讓學童了解行政執行官、檢察官做什。

法務部說，「拍寶養誠記」故事繪本自本月12日上線，另有電子書、有聲書、動畫影音版本。

「拍寶養誠記」繪本發表會，法務部長蔡清祥（中）與行政執行署署長林慶宗（左）、廉政署長莊榮松出席。記者王聖藜／攝影
「拍寶養誠記」繪本發表會，法務部長蔡清祥（中）與行政執行署署長林慶宗（左）、廉政署長莊榮松出席。記者王聖藜／攝影

非洲豬瘟 小學

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