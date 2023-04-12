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申辦手機門號拿出1把牛排刀亮相 依社維法裁罰7000元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓民眾申辦手機門號，拿出皮包內的牛排刀亮相，警方認他無故攜帶器械，將王移送法辦；台北地院審理認為，王的牛排刀具殺傷力，依社會秩序維護法無正當理由攜帶具有殺傷力器械規定，處王罰鍰7000元。

北市警信義分局移送說，2023年3月23日，王在台北市信義區信義威秀台灣大哥大門市辦手機門號，攜帶具有殺傷力的牛排刀，違反社維法。

法院調查，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，處罰應考量行為人攜帶的時間、地點、身分、舉止等因素，據以認定是否違法。

扣案物牛排刀是金屬製品，質地堅硬，刀刃扁平銳利，顯然為可攻擊的武器，具有殺傷力，王辯稱刀子是友人送的禮物，在包包裡面突然看到，就拿出來看一下，辯法不屬於法律上的正當理由，辯詞不可採。

裁定書說，審酌王違犯情節、品行、年齡、智識程度、所生危害，量處他罰鍰7000元，牛排刀沒入，可抗告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

北市 門號

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