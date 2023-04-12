商人欠稅600萬不繳 妻子名下千萬透天豪宅遭法拍

何姓男子經商滯欠營業稅、交通罰鍰等近600萬元，103年起移送強制執行，何男故意脫產給妻子，直到遭管收才辦分期，因無力續繳，擔保人妻子的千萬透天豪宅遭法拍。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿表示，何姓男子經商滯欠營業稅、所得稅、健保費、勞保費、交通罰鍰等，合計近新台幣600萬元未繳，民國103年起陸續由財政部中區國稅局等機關移送彰化分署強制執行，何男卻將大筆資金轉至妻子帳戶。

由於何男顯有積極阻礙執行、隱匿處分財產等管收事由，去年11月15日拘提何男，何男為避免遭管收，趕緊辦理每月分期繳5萬元，並請妻子自南投埔里2人的住家至彰化分署辦擔保才獲釋，後來何男遭跳票，無力續繳遭廢止分期繳納，轉而對擔保人執行拍賣名下房產。

彰化分署指出，今年2月公告第2次拍賣擔保人房地，這棟位於南投縣埔里鎮育英街的透天住宅屋況新、產權明確，且附近生活機能便利，吸引不少買家詢問，底價1263萬6000元，最終以1289萬9999元賣出，價金除可抵償抵押債權，也可清償何男部分稅費。

另外，靠近二林精密科學園區預定地旁一塊建地格局完整，附近有國小、國中、派出所等公共設施，產權為單獨所有，拍賣底價200萬元，昨天以219萬元拍出，其餘未拍定物件包含員林交流道旁住宅用地、田尾鄉建地、南投縣仁愛鄉原住民保留地、竹山鎮工業廠房等。

彰化分署表示，3月21日、4月11日不動產法拍會共拍定1棟透天厝、6筆土地，拍定總價1612萬9999元，挹注國庫甚豐、助國家公法債權得以滿足，未拍定物件將於25日繼續拍賣，歡迎民眾到彰化分署官網或臉書（Facebook）了解拍賣資訊。