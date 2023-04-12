新竹男逗弄比特犬被咬死 飼主「一舉動」判刑5個月

新竹縣尖石鄉前年發生一起醉男逗弄比特犬慘遭咬死的命案，范姓飼主才養比特犬6個月就出事，事發時飼主又硬扯醉男上半身，導致醉男當場血管斷裂，送醫後失血不治，法院判范姓飼主犯過失致死罪，處有期徒刑5個月、緩刑2年。

據了解，這起比特犬咬死人意外，發生在2021年10月10日，當時喝醉的徐姓男子跑到鄰居家聊天並逗弄比特犬，沒想到比特犬被徐男激怒，當場咬住徐男右大腿，徐男立刻倒地不起，事後徐男送醫仍因出血性休克不治。

據判決書指出，范姓飼主見徐男逗弄比特犬，未上前制止徐男也沒有採取適當防護措施，且根據丈量，拴綁比特犬的狗鍊長達3公尺以上，使比特犬活動範圍大於法規1.5公尺限制。

當比特犬咬住徐男大腿時，范姓飼主也沒有立刻上前敲打比特犬頭部喝令比特犬鬆口，反而是叫來同居人，2人一同合力拉徐男上半身，強行將徐男與比特犬拉開，導致徐男右大腿撕裂、血管斷裂、大量出血休克死亡。