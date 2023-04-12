代表民眾黨角逐里長落選 男子涉幽靈人口遭訴

王姓男子去年大選代表民眾黨投入台北市松山區富錦里長選舉，涉以幽靈人口虛偽遷徙戶籍方式尋求當選，王事後落選。北檢今天起訴王男；遷移戶籍的親友則獲緩起訴處分。

檢調獲報，王姓里長候選人曾任台灣民眾黨台北市黨部松山區主任，並於去年九合一大選代表民眾黨參選台北市松山區富錦里里長選舉，仍未能當選。

台北地檢署起訴書指出，為求能順利當選，王男與周姓友人謀議，由周提供其於北市松山區的房產及房產稅單供王男使用，王男另外找來9名人頭親友持身分證及房屋繳稅單遷戶籍，取得該里投票權，並於去年11月26日參與投票。

檢察官從全戶戶籍資料、住址變更登記書等資料認定，王男犯行侵害選舉正確性及公正性，涉犯刑法的虛偽遷徙戶籍取得投票權罪，依法提起公訴。

另，提供王男可遷移戶籍房產的周男及支持王男而遷戶籍的人頭親友，均全部坦承犯行，檢察官審酌周男等人一時失慮，給予緩起訴處分期間1年，並各須向公庫支付新台幣2萬元到4萬元罰金不等。