狼父性侵女兒還傳紙條指導應訊 二審逆轉改判4年

台南有父親5年前要求當時年僅15歲女兒至床上同睡，趁其入睡後，將手伸入其內衣摸胸，女兒驚醒後，還將手指插入下體並抽動2、3分鐘，女兒翻身以頭撞牆才作罷，事後女兒服藥及自殘送醫而曝光，經原審認證據不足判無罪，最高法院撤銷發回，二審認事證明確改判4年。

檢警調查，案發時，女兒遭強制性交得逞，感到疼痛、害怕，但覺得丟臉、不敢大叫，直至大動作翻身及將頭部轉向牆壁撞牆，父親才停止動作。女兒因此受創很深，甚感羞恥，不知如何對外求援。

再加上父親又因其他事作動手掌摑，女兒三度服用安眠藥，並有以修眉刀、美工刀割傷手臂自殘，至醫院急診，經醫院通報警方及市府家庭暴力及性侵害犯罪防治中心介入處理，循線查獲。父親否認犯行，私下又寫紙條向女兒道歉，「妹妹對不起，其實是我不配做妳的爸爸，從小到大並沒有作到父親應有的責任…」，他更在紙條上「妹妹你千萬記得要照我所說的這樣子，再相信爸爸一次，爸爸一定不會讓你失望，我也不會再做一些讓你們不開心的事了，千萬記住這件事真的很嚴重，不能開玩笑，要切記。」

原審認為，女兒因有前述前後不一或顯與常情不符之處，但本案審酌之重點，仍在於女兒偵查中的證述是否有足夠的積極證據，加以補強檢察官所舉的證據，最後認證據不足，認父親無罪。檢方不服上訴最高法院。

最高法院認為，女兒供述證據縱有先後不符或彼此有所歧異時，究竟何者為可採，法院本得斟酌各情，作合理的比較，依據經驗法則與論理法則予以判斷，定其取捨。另對相關疑點或者另行囑託鑑定，有查證未盡的違失等。最高法院撤銷發回。

台南高分院合議庭指出，父親本當協助女兒心智健全發展，盡力使其免於外力不當的侵害，惟父親竟未加克制自己的性衝動，為滿足一己色慾，罔顧人倫而成為性侵害犯罪的加害人，對身心尚未臻成熟的女兒強制性交，嚴重侵害其身心健康。