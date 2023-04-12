惡霸強索宜蘭商家保護費遭起訴 成員含現役軍人

宜蘭檢方今天表示，以李姓男子為首的惡霸集團，去年在蘇澳砸毀店家、勒索保護費，導致3家業者生意做不下去，其中羅姓成員還是現役軍人，全案10人遭起訴。

宜蘭地方檢察署發布新聞稿表示，這個惡霸集團在去年4月18日於蘇澳鎮一家餐酒館消費時，藉故滋事砸毀店內桌椅後離去；同月20日，李嫌駕車搭載多名小弟上門，要求插乾股（繳交保護費），業者不從後，李嫌等人連日派小弟前往消費，實際上是給業者壓力，並表示隔壁商家已同意交保護費等語，虛聲恫嚇，業者不堪其擾結束營業。

此外，當地2家男女舒壓館也遭殃，都遭集團成員要求插乾股，業者因不堪其擾，分別去年結束營業、頂讓他人經營。

檢方指出，檢察官依涉犯刑法恐嚇取財等罪嫌，起訴李姓主嫌共10人，其中6人恣意砸店、要求插乾股、索取保護費，造成店家恐懼，嚴重危害人民財產及社會治安，且偵訊時避重就輕，否認犯罪，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。