麥寮鄉代當選人陳宏吉涉組暴力集團 今遭起訴
雲林縣虎尾鎮去年發生潑漆砍人事件，引發社會關注，警方查出背後首腦正是麥寮鄉民代表當選人陳宏吉，追查發現他為勝選還籌組暴力集團，以盯梢、脅迫等不法手段妨害選舉，檢方今表示，上月依涉犯罷免法、組織犯罪防制條例及刑法提起公訴。
雲林地檢署檢察官段可芳去年九合一選舉前接獲情資，指揮內政部警政署刑事警察局、雲林縣警察局刑事警察大隊、台西分局、虎尾分局及法務部調查局中部地區機動工作站，共組專案小組偵辦該案。
檢方調查，陳宏吉（阿東）去年參選麥寮鄉代期間，與胞弟陳孟賢以競選團隊成員名義，透過月薪、包吃、包住等手法招募外地多名有妨害秩序、妨害自由、毀損等暴力犯罪前科成員，共10餘多人籌組暴力組織。
檢方指出，陳男當時針對預期當選麥寮鄉代的其他候選人，分別以現金、禮品等進行買票，並要求他們在當選後，支持其競選代表會主席，不從者就派人到候選人服務處盯哨、脅迫，霸占服務處座位、四處巡視等，以非法手段妨害他人競選，甚至在民眾公祭、廟會活動、投開票所等公開場合恐嚇他人，動搖鄉代候選人當選後對主席的投票意願，多名受害者心生畏懼，不知如何是好。
經偵查終結，認為陳宏吉等人涉犯公職人員選舉罷免法第100條第1項鄉民代表會主席選舉於有投票權之人行求期約賄賂，第98條第1項第1款以脅迫或其他非法方法妨害他人競選，組織犯罪防制條例第3條第1項之發起、指揮、參與犯罪組織及刑法302條剝奪他人行動自由、第305條恐嚇、第354條毀損等罪嫌，3月31日起訴。
此外該組織成員去年11月25日涉犯虎尾光復路街頭潑漆砍人案件，造成地方治安恐慌，專案小組隔月就砍人事件拘提4名組織成員並向法院聲請羈押獲准，隨後再對陳宏吉及其他成員發動搜索，共拘提15人到案，陳男被法院裁定羈押，其餘組織成員分別予以5萬至50萬元金額具保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言