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惡鄰猛摔鍋 敲牆整天弄噪音 夫妻錄音提告獲判賠20萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓婦人無故在家摔鍋子、猛敲牆壁發出噪音，鄰居張姓男子和伍姓妻子不堪其擾，引發高血壓、暈眩及頭痛，甚至得在外租房躲避，並對陳求償46萬多元；法院查，張、伍有提出錄影佐證、另2名鄰居也稱很吵，認定陳婦已侵害他人居住安寧，判她應給付對方共20萬元，可上訴。

張男、伍女控訴，隔壁陳姓婦人2020年初起晨間、早上、晚上或凌晨不固定時間，會拿鈍器敲鐵門、地板及牆壁發出巨大噪音，或用鍋碗瓢盆在地上滾動，甚至從2樓滾到1樓擾人，也會大聲播放廣播，噪音驚擾他們多時。

張表示，陳婦噪音害他精神壓力高血壓病況加重，伍女則有暈眩、頭痛病症，伍2021年5月也開始手寫隔壁發出噪音時間、行為，7月也曾報警經太平分局警員訪查，但陳婦仍持續干擾，他們夫妻只好花錢到附近租屋換取安靜生活，連同精神撫慰金、租金，一共對陳求償46萬9000元。

陳婦抗辯稱，她先生車禍過世，自己含辛茹苦養大3名小孩，兒子還罹癌過世，經歷喪夫喪子之痛嚴重打擊，並反控對方夫妻也常發出噪音影響她睡眠，後來自己經診斷出失智、思覺失調等造成情緒暴躁、意識混亂及幻覺幻想，認為當下是受精神疾病影響無法控制行為，欠約辨識能力。

法院傳張姓鄰居作證，她說常聽見敲打牆壁聲影響全家，早上8點到11點及半夜都有噪音，像是摔鍋子聲音，晚上8、9點洗澡時，隔壁也會傳來敲牆壁聲，另名吳姓鄰居也證稱，警察來5次以上，連他們都受影響，也錄影提供警方作證，陳婦摔鍋連隔35公尺住戶都聽到。

法院再勘驗錄影畫面，發現確實傳出突如其來敲打鍋盆、牆壁及撞擊聲，白天次數頻繁，2名鄰居也都遭受困擾，可見陳婦噪音超越一般人可容忍程度，而達侵害他人居住安寧程度，已構成侵權行為；至於陳婦自稱失智、思覺失調，也和醫院診斷不符，顯無欠缺辨識能力。

法院審酌侵害程度、雙方職業收入等一切情狀，判處陳婦應各給付張男、伍女10萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

噪音 頭痛 失智

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