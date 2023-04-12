非法燒廢棄物二審 判昔電玩大亨周人蔘1年1月

曾有「電玩大亨」之稱的周人蔘和楊姓女子合作，非法焚燒處理廢棄物。一審判周男1年3月，經上訴，二審考量原審計算廢棄物數量有誤（過多），今天改判周男1年1月。可上訴。

新北市政府環保局民國108年接獲林口居民檢舉夜間常有燃燒臭味，報請檢察官指揮和保安警察第7總隊刑事警察大隊共同偵辦。

檢警動用空拍機及設法潛入裝設縮時攝影機等方式完成蒐證，查獲非法焚燒廢棄物的業者，就是昔日電玩大亨周人蔘和楊姓女子。

新北地檢署將周人蔘和楊姓女子起訴。一審新北地方法院依違反廢棄物清理法，判處周人蔘1年3月徒刑、楊女6個月徒刑。周男提上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審判決指出，周人蔘與楊女未領有廢棄物清除、處理許可文件，竟非法從事廢棄物貯存、清除、處理；周男自民國106年間起，將其受託管理、位於林口地區的土地，出租給多家公司當工廠用地，再以每月3000元至8000元不等金額，承攬這些工廠廢棄物處理，並僱用外籍移工協助運送、清倒，以怪手挖洞後掩埋燒毀。

二審指出，周男在本件犯罪事證明確，他雖在107年因另案入監服刑，但這些土地是由他受託管理，並與楊女單獨或一起出面與多家公司負責人洽談廢棄物處理事務、指派外籍移工進行載運，並收取租金及清運費用，可見周、楊共犯本案，不因周男入監服刑而受影響。

二審指出，周男以其年紀大、身體多病等，請求依刑法第59條情堪憫恕規定減刑，合議庭認為無理由，但考量原審計算處理廢棄物數量錯誤（過多），今天依違反廢棄物清理法改判1年1月，未扣案的犯罪所得41萬元追繳沒收。全案可上訴。