誘14歲少女露奶裸聊 機車師傅偷截圖珍藏下場悽慘

高雄黃姓機車修理工從網路遊戲認識14歲少女，黃男卻引誘少女玩露奶視訊，還趁機側錄珍藏，事後少女不願與黃男交往，黃卻以影片威脅「你把我賴封鎖了？沒關係，我有備份，你好自為之」，高雄地院審理後，依違反本人意願使少年被拍攝性影像罪判刑7年2月。

判決指出，家住台南的少女2021年4月透過網路遊戲認識黃男，平時透過視訊聊天，黃男見兩人感情加溫，聊天內容越來越露骨，不僅要求少女開視訊看他自慰，還會引誘少女露出胸部給他看。

少女受不了黃男要求，於是在一次視訊過程中脫掉上衣，露出胸部給黃男欣賞，沒料黃男見少女坦胸露背，私下用手機側錄程式截圖，將少女的私密照片留下珍藏。

事後少女發現黃男曾偷拍她裸照，要求黃男刪除照片，黃男刪完後，少女擔心黃男再對她圖謀不軌，吵著要分手，事後還直接封鎖黃男通訊軟體。

黃男發現遭少女封鎖，透過簡訊傳送「你把我賴封鎖了？所以你騙我刪？沒關係，我有備份，你好自為之」，少女擔心裸照外流，只好求助家人，在家人陪同下到警局報案。

高雄地院審理時，黃男坦承有和少女裸聊，但否認偷偷截圖，還稱一開始是以為截圖有用成功，後來才知道沒有。

但法官發現，黃男曾傳訊給少女「如果是P的妳不會這麼緊張一直叫我刪，反正我不會刪了，妳視訊給過我什麼你應該知道，那個我也有截圖，只要妳回來，這些東西我會刪的。」

另外，黃男在偵訊時，也承認有跟少女玩裸聊，「因為我想說不會見面，如果有生理需求，可以用圖片自行解決生理需求，檔案存在我的手機裡面。」審理辯稱沒有截圖，應是卸責之詞。