嘉義縣梅山鄉太興村長賄選 遭判當選無效

嘉義縣梅山鄉太興村長簡慶輝被控去年底選舉期間涉嫌賄選，嘉義檢方提起當選無效之訴，嘉義地院今天宣判當選無效，可上訴。目前嘉義縣市已有4名村里長遭判當選無效。

嘉義地方法院表示，簡慶輝為梅山鄉太興村第22屆村長當選人，於去年11月5日對於有投票權人王姓村民等人，分別以每票新台幣2000元對價，交付賄賂，並要求投票支持，構成公職人員選舉罷免法的賄選行為。

嘉義地檢署對簡慶輝提起當選無效之訴，刑案部分判處有期徒刑1年10月，褫奪公權4年，並宣告緩刑4年，當選無效訴部分，嘉義地方法院今天宣判當選無效。

嘉義地檢署表示，嘉義縣市去年底選舉後，檢方提13件當選無效之訴，包括1名縣議員，以及鄉民代表及村里長各6人。

檢方指出，嘉義縣中埔鄉灣潭村長蔡建旺去年底選舉欲尋求連任，涉嫌期約賄選，經嘉義檢方偵查起訴並提起當選無效之訴，雖然蔡建旺當選後即請辭村長，嘉義地院仍於3月15日判當選無效。

嘉義市大溪里長黃石君被控於去年選舉期間，自行或受嘉義市議員李姓候選人（未當選）指示，以交付每票現金1000元或2000元代價，尋求選民投票支持，經檢方偵查起訴並提起當選無效之訴，嘉義地院已於3月29日判決當選無效。

民雄鄉寮頂村長黃玉蓮於去年11月23日、24日間，對於有投票權何姓友人等人，分別以每票500元至1000元對價，交付賄賂，並要求投票支持，構成公職人員選舉罷免法的賄選行為。嘉義地方法院於4月6日宣判當選無效。