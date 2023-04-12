影／反萊豬卻遭控造謠 蘇偉碩告陳時中求償100萬「要戰大家來戰」

醫師蘇偉碩3年前公開反對開放萊豬進口，被衛生福利部控告違反食品安全衛生管理法，獲不起訴處分；蘇要求時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅道歉未果，反提告誣告罪嫌並求償100萬元。

衛福部認為蘇偉碩稱餵食萊克多巴胺會增加豬的攻擊性，人體食用萊豬會影響精神健康風險、腦部及胎兒發育，並說只要讓萊豬進到國家，生態系裡面就有萊克多巴胺，「連空氣中都會有」、「光呼吸就可能吸到萊劑」等，為不實言論，依違反食安法告發蘇；檢方處分不起訴。

蘇偉碩事後舉辦記者會，要求陳時中、吳秀梅一周內向反萊豬的民眾道歉未果，他反控告2人誣告罪嫌，檢方調查後不起訴；蘇認為陳時中、吳秀梅虛構他有違法犯意，2人造成他名譽、時間損失，要求2人連帶賠償100萬元。

台北地院今開庭，蘇偉碩當庭補充提出影片、網路、簡報截圖及外文論文等資料，指出陳時中、吳秀梅2020年10月22日以新聞稿點出他是沒有注意到論文而誤植，卻又稱他「危言聳聽」，更於6天後以他故意散布食安謠言向警政署具函告發，顯然是用不實資訊使他接受檢警偵查，2人也接受媒體採訪發表損害他名譽的言論，使社會大眾誤認他故意散播謠言而被移送法辦。

法官原定今日能言詞辯論終結，但因蘇偉碩當庭提出相關證據，陳時中、吳秀梅委任律師表示須再回去查證資料真實性、與機關內部討論意見，才能提出答辯意見，法官定6月20日上午11點再開庭。

蘇偉碩庭後受訪指出，過去中華民國行政機關首長均躲在機關後面，透過機關名義發函讓小老百姓上法院，陳時中、吳秀梅被控誣告罪嫌，檢察官不用調查本人即不起訴，今日2人也僅委任律師出庭，自己都不用到庭，但他被控違反食安法獲不起訴得親自跑法院、聘律師，「我相信陳時中、吳秀梅的律師費用也是由機關出的，等於是拿老百姓的錢告老百姓」。

蘇偉碩說，高端疫苗風風火火調查2年，卻只起訴一對獲利15萬餘元的醫師夫妻，大家會相信高端疫苗炒股事件中，只有這麼少的人、獲利這麼少嗎，「還是檢調單位一遇到陳時中就轉彎？」

他表示，2020年以來，外界擋不住萊豬進口，大家也攔不了陳時中、吳秀梅擋BNT，2人涉及高端炒股時，檢調也動不了他們，而本案中陳時中、吳秀梅的律師在書狀寫道，新聞稿沒有使用聳動負面的字眼，但這2、3年來網路對他的攻擊、對他家庭的抹黑，對家人造成的精神傷害，在他們眼中通通沒關係，也難怪敢擋BNT疫苗、護航高端疫苗，因為在他們面前人命都不值錢了，一個醫師的名譽、家庭精神壓力算什麼？