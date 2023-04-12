快訊

MLB／大谷「腋下」如何？主審上前抓外部物質 發現真相笑出來

NBA／AD無謂犯規險釀禍 湖人延長賽險勝灰狼搶下第7種子

她拿父母贊助「新房買在墓地旁」開不了口 爸暖回一句讓網友笑著流淚

影／反萊豬卻遭控造謠 蘇偉碩告陳時中求償100萬「要戰大家來戰」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

醫師蘇偉碩3年前公開反對開放萊豬進口，被衛生福利部控告違反食品安全衛生管理法，獲不起訴處分；蘇要求時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅道歉未果，反提告誣告罪嫌並求償100萬元。

衛福部認為蘇偉碩稱餵食萊克多巴胺會增加豬的攻擊性，人體食用萊豬會影響精神健康風險、腦部及胎兒發育，並說只要讓萊豬進到國家，生態系裡面就有萊克多巴胺，「連空氣中都會有」、「光呼吸就可能吸到萊劑」等，為不實言論，依違反食安法告發蘇；檢方處分不起訴。

蘇偉碩事後舉辦記者會，要求陳時中、吳秀梅一周內向反萊豬的民眾道歉未果，他反控告2人誣告罪嫌，檢方調查後不起訴；蘇認為陳時中、吳秀梅虛構他有違法犯意，2人造成他名譽、時間損失，要求2人連帶賠償100萬元。

台北地院今開庭，蘇偉碩當庭補充提出影片、網路、簡報截圖及外文論文等資料，指出陳時中、吳秀梅2020年10月22日以新聞稿點出他是沒有注意到論文而誤植，卻又稱他「危言聳聽」，更於6天後以他故意散布食安謠言向警政署具函告發，顯然是用不實資訊使他接受檢警偵查，2人也接受媒體採訪發表損害他名譽的言論，使社會大眾誤認他故意散播謠言而被移送法辦。

法官原定今日能言詞辯論終結，但因蘇偉碩當庭提出相關證據，陳時中、吳秀梅委任律師表示須再回去查證資料真實性、與機關內部討論意見，才能提出答辯意見，法官定6月20日上午11點再開庭。

蘇偉碩庭後受訪指出，過去中華民國行政機關首長均躲在機關後面，透過機關名義發函讓小老百姓上法院，陳時中、吳秀梅被控誣告罪嫌，檢察官不用調查本人即不起訴，今日2人也僅委任律師出庭，自己都不用到庭，但他被控違反食安法獲不起訴得親自跑法院、聘律師，「我相信陳時中、吳秀梅的律師費用也是由機關出的，等於是拿老百姓的錢告老百姓」。

蘇偉碩說，高端疫苗風風火火調查2年，卻只起訴一對獲利15萬餘元的醫師夫妻，大家會相信高端疫苗炒股事件中，只有這麼少的人、獲利這麼少嗎，「還是檢調單位一遇到陳時中就轉彎？」

他表示，2020年以來，外界擋不住萊豬進口，大家也攔不了陳時中、吳秀梅擋BNT，2人涉及高端炒股時，檢調也動不了他們，而本案中陳時中、吳秀梅的律師在書狀寫道，新聞稿沒有使用聳動負面的字眼，但這2、3年來網路對他的攻擊、對他家庭的抹黑，對家人造成的精神傷害，在他們眼中通通沒關係，也難怪敢擋BNT疫苗、護航高端疫苗，因為在他們面前人命都不值錢了，一個醫師的名譽、家庭精神壓力算什麼？

蘇偉碩說，他究竟有無散布謠言，因刑事部分不起訴，只好走民事訴訟，雖知道官官相護，這場司法戰爭就算一審勝訴，行政機關還是會花百姓的錢上訴二審，他能得到司法正義的機會不多，但他不會放棄，「沒關係，要戰大家來戰」。

醫師蘇偉碩（中）提告時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅求償100萬元。記者林孟潔／攝影
醫師蘇偉碩（中）提告時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅求償100萬元。記者林孟潔／攝影

萊豬 高端疫苗 陳時中

延伸閱讀

綠3巨頭挺吳欣岱 李彥秀點出派系恩怨 3層政治意義

高端炒股案遭指釋出利多 陳時中問心無愧：審查與炒股是兩件事

不挺高嘉瑜？陳時中出席基進吳欣岱服務處開幕

外界質疑政府帶頭炒股卻不犯法 高端內線交易案15人不起訴

相關新聞

補教狼師讓2國三少女懷孕、墮胎 還在同學面前上演「活春宮」下場出爐

補習班老師彭盛航2013、2015年間與2名國中三年級女學生交往，多次在住處發生性行為，甚至在其他同學面前上演「活春宮」...

倒垃圾沒關門遭「前任」潛入性侵 她不肯原諒 判7年4月刑

黃姓男子去年5月初與女友分手，卻在同月12日晚間趁前女友外出倒垃圾，潛入她租屋處、躲進廁所，待前女友返家再性侵。林姓女房...

獨／兒違規搭莒光號靠車門摔死 父母求國賠今逆轉判賠

彰化縣陳姓男子有智能障礙，2019年間逃票搭上莒光號，行經花壇站時，陳因行進間站在第四車廂車門附近，因莒光號當時無電動關...

少女遭偷拍裸露影片外流 母親報警揪出散布的老司機

台南51歲鄭姓男子日前在網路社群平台下載新北少女遭人偷拍後外流的裸露影片，去年7月間轉傳至其創立交流平台分享，未料少女母...

保母夫妻踏破3歲童肝臟虐死 判賠284萬 家長怠於保護也有3成責任

劉姓非法保母與張姓丈夫收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒收到2萬4千元保母費，將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡，台灣高等法...

獨／三重警分局遭搜索 疑警備隊員臉書賣商品遭控詐欺

新北市三重警分局警備隊員陳姓警員，日前遭網友指控，他涉嫌在臉書賣東西詐騙。前天晚上，台北市信義警分局持搜索票，前往三重警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦