被控裝盲詐保險金再審拚翻案落空 前手球國手現況曝光

原名陳敬鎧的前手球國手陳宥憲因車禍造成視力受損，他被保險公司指控裝盲詐領保險金，被依詐欺罪判刑1年2月徒刑定讞，高雄高分檢認為全案有疑點未釐清，主動替他提起再審，高雄高分院審理後，認定他行動超過盲視患者可以活動的範圍，有主觀詐欺犯意，今駁回再審聲請。不得抗告。

民間司改基金會副執行長李明洳對於高雄高分院裁定表示遺憾，她指出，過去歷審法院判決陳宥憲有罪，就是認為行為表現良好，但此案在審時，許多視覺科學專家都認定陳視力有受損，法院卻對鑑定報告都不採認。

她直言，法院只針對陳宥憲的行為表現去推理視障者可做哪些活動，是對科學報告的不理解，雖然院方裁定不得抗告，她們仍會繼續努力，不排除再找新事證提出再審，或走非常上訴幫助陳宥憲。

陳宥憲原就讀彰化師範大學，畢業後歷經多年官司，因車禍遠離體壇，目前在台北市經營視障按摩工作室，透過一身手藝在社會上自立更生。

2009年11月24日晚間，陳宥憲騎機車行經彰化市區與施姓國小老師轎車擦撞受傷，送醫後出現視力障礙，雖然眼睛外觀器官正常而無異狀，但視野檢查都未過，陳也稱他看不見。

醫師認為陳敬鎧因車禍造成視力受損，開立診斷書「疑似外傷性大腦視覺皮質病變」、「雙眼視力皆在萬國視力0.01以下」，陳也拿視殘診斷書，向國泰等保險公司領取522萬元理賠金。

但保險公司發現陳宥憲裝盲詐領保險金，蒐集證據後報警提告，檢方調查後，認為陳利用眼睛詐保，依詐欺罪起訴，經高雄高分院審理後，判處1年2月徒刑定讞，並要返還保險公司理賠金。

後來在民間司改基金會協助下，民事部分陳宥憲經上訴、再審後都獲勝，保住部分理賠金，刑事部分則歷經兩次再審，都被駁回。去年高雄高分檢認為全案還有疑點待釐清，經有罪確定審查委員會審查後，幫陳宥憲向法院聲請再審。