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倒垃圾沒關門遭「前任」潛入性侵 她不肯原諒 判7年4月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

黃姓男子去年5月初與女友分手，卻在同月12日晚間趁前女友外出倒垃圾，潛入她租屋處、躲進廁所，待前女友返家再性侵。林姓女房東因和被害人有約，登門時發現怪怪的，依被害人手勢和唇語報警，黃當場被捕。士林地方法院依侵入住宅強制性交罪判黃7年4月徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。

黃姓男子大學肄業，曾在工廠、餐廳上班。黃和前女友原本在台北市延平北路一段同居，但2022年5月初分手。5月12日晚上7點多，前女友外出倒垃圾，沒關大門，黃伺機入內並躲在廁所裡頭，前女友一回家，他隨即掐住她的下巴和臉頰，性侵得逞。

前女友表示，去年5月初就叫黃搬走，並叫對方不要再來找她，案發當天是黃闖進來，他應該知道沒有權利再進到她住處。

「我承認我事前沒有得到前女友同意，就進入她的租處」一審審理時，黃坦承不諱，但律師辯稱黃是在女友沒關門之際進入屋內，沒有用強制方法侵入，應無「侵入」住宅行為。

士林地院認為就算黃是趁前女友沒關門之際進入，也已違反個人居住場所有不受其他無權者侵入或滯留其內干擾破壞的權利，批黃只因不願接受分手，就侵入住處強制性交。雖然黃有意願道歉、賠償，但前女友無意願接受，士院判他7年4月徒刑。

黃對犯罪事實和罪名沒有意見，但就科刑部分上訴。高院認為黃在分手後侵入前女友住處，以強暴手段性侵，犯侵入住宅強制性交罪，而一審在量刑時，已審酌刑法第57條各款情狀，量刑並無濫權或違法、失當之處。

因被害人拒絕和解，黃也沒能具體指出一審量刑哪裡不妥，加上到了二審時量刑基礎沒有任何實質改變，高院判上訴駁回。

黃姓男子去年5月初與女友分手，卻在同月12日晚間趁前女友外出倒垃圾，潛入她租屋處、躲進廁所，待前女友返家再性侵，一、二審皆依侵入住宅強制性交罪判他7年4月徒刑。示意圖／ingimage
黃姓男子去年5月初與女友分手，卻在同月12日晚間趁前女友外出倒垃圾，潛入她租屋處、躲進廁所，待前女友返家再性侵，一、二審皆依侵入住宅強制性交罪判他7年4月徒刑。示意圖／ingimage

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