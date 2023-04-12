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獨／三重警備隊員租處遭搜索 疑臉書賣商品遭控詐欺
新北市三重警分局警備隊員陳姓警員，日前遭網友指控，他涉嫌在臉書賣東西詐騙。前天晚上，台北市信義警分局持搜索票，前往陳員位於新北市三重區租住搜索，當場查扣相關證物，並帶回陳員返回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送北檢，檢察官複訊聲請羈押，預計今天下午開羈押庭。
據了解，三重警分局警備隊陳姓隊員（警專34期） 2016年畢業分發三重警分局服務至今，歷任中興橋派出所、慈福所、警備隊、現支援分局勤務指揮中心。日前他與朋友透過臉書賣出一件約8千元商品，被網友指控寄出商品與所購商品不符，挨告詐欺。
前天晚上北市信義警分局派員持搜索票，前往陳員位於新北市三重區租住搜索，當場查扣相關證物，並帶回陳員返回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌將陳員移送北檢，檢察官複訊聲請羈押，預計今天下午開羈押庭。
對此，三重警分局證實，但無法透漏相關案情，僅表示靜待司法調查釐清後，再做處置。
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