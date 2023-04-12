快訊

MLB／大谷「腋下」如何？主審上前抓外部物質 發現真相笑出來

NBA／AD無謂犯規險釀禍 湖人延長賽險勝灰狼搶下第7種子

她拿父母贊助「新房買在墓地旁」開不了口 爸暖回一句讓網友笑著流淚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／兒違規搭莒光號靠車門摔死 父母求國賠今逆轉判賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣陳姓男子有智能障礙，2019年間逃票搭上莒光號，行經花壇站時，陳因行進間站在第四車廂車門附近，因莒光號當時無電動關門系統，車門可人力開啟，陳掉落月台身亡，陳父母求償593萬元，一審判台鐵得賠518萬，但二審改判免賠，更一審今宣判，認台鐵有責，賠償金降為287萬元。

台中高分院今宣判，認定根據鐵路法規定，台鐵需要證明自己無過失責任，雖然台鐵堅稱，車輛離站時，站務人員都有確認車廂門處於關閉狀態，但在案發時的監視器畫面，的確呈現開啟狀態，雖然台鐵有加裝相關警語，但該車門處於人力得開啟狀態，台鐵仍有兩成的疏失，判台鐵需賠陳男父母各138萬元、149萬元的賠償。

判決指出，陳姓男子有智能障礙，受有法院的輔助宣告，陳在2019年7月9日晚間7時許，在台鐵彰化站搭乘521次莒光號南下列車，行經花壇站時，陳拿著行李站在第四車廂的車門處，因行進間車門開啟，陳摔落花壇站第一月台北側，因顱內出血，送醫不治。

陳男父母認為台鐵管理有欠缺，車輛行進時車門不應可任意開啟，向台鐵請求593萬元的撫養費與精神慰撫金。

不過台鐵抗辯，案發車廂無故障維修紀錄，證明無開關鬆脫、自行開啟狀況，另外站務人員在車輛進出站時，都有檢視、確認車廂車門處關閉狀態，另外也有在車廂內醒目處，設置「危險」、「禁止站、坐車門口」、「車輛行駛中請勿開啟車門」等標語，甚至在行駛中、進站前後都有廣播。

台鐵也說，陳男在案發當天是在田中站買田中往二水的復興號車票，但卻是搭507次莒光號南下到二水站，同日中午再搭另輛510次莒光號北上至彰化站，陳未出站在站內逗留，當晚7時許，再搭案發的莒光號521次列車南下，行經花壇站時，才因站立車廂門附近，跌落軌道摔死。

台鐵認為，陳男是因任意開啟車門不慎摔死，而且違規不依購買車票進出站，案發原因非員工或設施過失，台鐵無過失。

一審認定，台鐵車廂門開啟導致陳男掉落是事實，不能依車廂老舊，沒有換裝電力強制關閉車門系統推卸責任，判台鐵得賠陳男父母518萬元。

上訴台中高分院後，合議庭認為，台鐵已盡善良管理人的注意義務，也提供證據證明無過失，判台鐵免賠。

不過最高院認為，車廂門可以人力開啟，台鐵能預見，是否有採取相關防範措施，二審沒有細究，就直接認定台鐵無過失，因此發回更一審。

台鐵莒光號折疊門在去年走入歷史，不過2019年間，陳男就因搭乘莒光號是折疊門，導致行經間開啟，陳掉落月台身亡。示意圖／本報資料照
台鐵莒光號折疊門在去年走入歷史，不過2019年間，陳男就因搭乘莒光號是折疊門，導致行經間開啟，陳掉落月台身亡。示意圖／本報資料照

台鐵 車廂 父母

延伸閱讀

父母其實超反對她當演員！車珠英透露家人看《黑暗榮耀》情形　裸露場面太震撼：我爸氣到奪門而出

涉凌虐3歲男童致死 保母和丈夫遭判賠284萬元

保母夫妻踏破3歲童肝臟虐死 判賠284萬 家長怠於保護也有3成責任

「做工的人」8大金句戳人心 薛仕凌喊話天上父母賺熱淚

相關新聞

補教狼師讓2國三少女懷孕、墮胎 還在同學面前上演「活春宮」下場出爐

補習班老師彭盛航2013、2015年間與2名國中三年級女學生交往，多次在住處發生性行為，甚至在其他同學面前上演「活春宮」...

倒垃圾沒關門遭「前任」潛入性侵 她不肯原諒 判7年4月刑

黃姓男子去年5月初與女友分手，卻在同月12日晚間趁前女友外出倒垃圾，潛入她租屋處、躲進廁所，待前女友返家再性侵。林姓女房...

獨／兒違規搭莒光號靠車門摔死 父母求國賠今逆轉判賠

彰化縣陳姓男子有智能障礙，2019年間逃票搭上莒光號，行經花壇站時，陳因行進間站在第四車廂車門附近，因莒光號當時無電動關...

少女遭偷拍裸露影片外流 母親報警揪出散布的老司機

台南51歲鄭姓男子日前在網路社群平台下載新北少女遭人偷拍後外流的裸露影片，去年7月間轉傳至其創立交流平台分享，未料少女母...

保母夫妻踏破3歲童肝臟虐死 判賠284萬 家長怠於保護也有3成責任

劉姓非法保母與張姓丈夫收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒收到2萬4千元保母費，將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡，台灣高等法...

獨／三重警分局遭搜索 疑警備隊員臉書賣商品遭控詐欺

新北市三重警分局警備隊員陳姓警員，日前遭網友指控，他涉嫌在臉書賣東西詐騙。前天晚上，台北市信義警分局持搜索票，前往三重警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦