獨／兒違規搭莒光號靠車門摔死 父母求國賠今逆轉判賠

彰化縣陳姓男子有智能障礙，2019年間逃票搭上莒光號，行經花壇站時，陳因行進間站在第四車廂車門附近，因莒光號當時無電動關門系統，車門可人力開啟，陳掉落月台身亡，陳父母求償593萬元，一審判台鐵得賠518萬，但二審改判免賠，更一審今宣判，認台鐵有責，賠償金降為287萬元。

台中高分院今宣判，認定根據鐵路法規定，台鐵需要證明自己無過失責任，雖然台鐵堅稱，車輛離站時，站務人員都有確認車廂門處於關閉狀態，但在案發時的監視器畫面，的確呈現開啟狀態，雖然台鐵有加裝相關警語，但該車門處於人力得開啟狀態，台鐵仍有兩成的疏失，判台鐵需賠陳男父母各138萬元、149萬元的賠償。

判決指出，陳姓男子有智能障礙，受有法院的輔助宣告，陳在2019年7月9日晚間7時許，在台鐵彰化站搭乘521次莒光號南下列車，行經花壇站時，陳拿著行李站在第四車廂的車門處，因行進間車門開啟，陳摔落花壇站第一月台北側，因顱內出血，送醫不治。

陳男父母認為台鐵管理有欠缺，車輛行進時車門不應可任意開啟，向台鐵請求593萬元的撫養費與精神慰撫金。

不過台鐵抗辯，案發車廂無故障維修紀錄，證明無開關鬆脫、自行開啟狀況，另外站務人員在車輛進出站時，都有檢視、確認車廂車門處關閉狀態，另外也有在車廂內醒目處，設置「危險」、「禁止站、坐車門口」、「車輛行駛中請勿開啟車門」等標語，甚至在行駛中、進站前後都有廣播。

台鐵也說，陳男在案發當天是在田中站買田中往二水的復興號車票，但卻是搭507次莒光號南下到二水站，同日中午再搭另輛510次莒光號北上至彰化站，陳未出站在站內逗留，當晚7時許，再搭案發的莒光號521次列車南下，行經花壇站時，才因站立車廂門附近，跌落軌道摔死。

台鐵認為，陳男是因任意開啟車門不慎摔死，而且違規不依購買車票進出站，案發原因非員工或設施過失，台鐵無過失。

一審認定，台鐵車廂門開啟導致陳男掉落是事實，不能依車廂老舊，沒有換裝電力強制關閉車門系統推卸責任，判台鐵得賠陳男父母518萬元。

上訴台中高分院後，合議庭認為，台鐵已盡善良管理人的注意義務，也提供證據證明無過失，判台鐵免賠。