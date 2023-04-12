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影／男遇酒測即挖喉催吐 警勸罷手：從警30年沒遇過這樣的
陳姓男子與友飲宴後酒駕返家，途經警方路檢點接受酒測，卻想催吐降低酒測值，資深員警見狀勸說，催吐不影響酒測值「我做警察30年沒遇過你這樣的」，經提供漱口水漱口後，陳男酒測值達每公升0.31毫克，仍被依公共危險罪嫌逮捕送辦。
警方表示，台北市保安警察大隊3月31日晚上10時許在信義區市民大道五段執行路檢，攔查駕駛汽車的51歲陳姓男子時，發現陳男車內飄出濃厚酒氣，且陳男面帶酒容，要求下車酒測。
未料，陳男下車後用手伸入喉嚨，試圖徒手挖喉催吐，降低酒測值，員警見狀出員勸說，酒測是檢測肺部吐出氣體，催吐也不影響酒測，而且如此催吐還可能會受傷，「我做警察30年沒遇過你這樣的」，陳男才作罷。
員警標準作業程序提供漱口水讓陳男漱口後施予酒測，確定陳男酒測值達每公升0.31毫克，超過法定標準值，當場依公共危險罪嫌逮捕陳男送辦。
陳男後續坦承，他當晚與朋友相約聚會，席間飲用啤酒4瓶，僥倖駕車準備返回內湖區住處。警方呼籲，酒駕害人害己，經常造成社會民眾生命財產重大損失，警方將持續嚴格取締酒駕，民眾切勿心存僥倖。
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