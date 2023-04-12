快訊

MLB／大谷「腋下」如何？主審上前抓外部物質 發現真相笑出來

NBA／AD無謂犯規險釀禍 湖人延長賽險勝灰狼搶下第7種子

她拿父母贊助「新房買在墓地旁」開不了口 爸暖回一句讓網友笑著流淚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉毒E奶前JKF女郎收3萬性交易放鳥 詐欺不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前年遭警當場在身上搜出毒咖啡包的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），去年10月中旬，接受許姓男子以3萬元報酬擔任外拍模特兒並發生性關係，不料竟收取15000元訂金後，於性交易當天放鳥男方，許男於是怒告詐欺。事後賈女解釋，當天因吃藥昏睡，才超過約定時間誤事，也願退還訂金，台北地檢署今將她不起訴。

號稱用有E罩杯好身材的賈女，近年爭議不斷。2019年與另名網路直播主爆發網購LV精品包糾紛鬧上法院；2021年11月間，賈女又在凌晨時分遭警盤查，當場在身上被搜出毒咖啡包，也因此遭JFK除名。日前另名男子則提告，指控家賈女疑似跟他假交往，以各種名義詐騙他近400萬元。

檢警調查，賈女先前便以2萬元與許男相約外拍及性交易，事後男方對身材火辣的賈女念念不忘，於是去年10月中旬再次聯繫賈女，雙方於是議定以包含大尺度性愛錄影在內，共3萬元進行外拍及性交易，賈女並要求許男先行匯款15000元作為訂金。

不料賈女收錢後便失聯，相約性交易當天也未出現，許男認為對方惡意放鳥提告。事後賈女表示當天因吃藥昏睡誤事，願意還錢和解，許男於是同意撤告，檢察官據此認為賈女無詐欺犯意，將她不起訴。

前JKF女郎賈瞳瞳去年10月中旬，與許姓男子相約以3萬元外拍並發生性關係，不料竟收取訂金後放鳥男方挨告，今獲北檢不起訴。圖／翻攝IG曈曈 tone tone
前JKF女郎賈瞳瞳去年10月中旬，與許姓男子相約以3萬元外拍並發生性關係，不料竟收取訂金後放鳥男方挨告，今獲北檢不起訴。圖／翻攝IG曈曈 tone tone

性交易 提告 咖啡

延伸閱讀

台北中山區養生館藏春色...加價500換「半套」 警突襲搜索送辦5人

做8年沒遇過！他開160km到機場慘遭港女放鳥 香港人羞愧道歉

汪小菲又喝醉了？放鳥媒體搭車揚長而去

悲！為買孩子開學用品 單親媽被迫下海賣淫 首次性交易結局心酸

相關新聞

影／反萊豬卻遭控造謠 蘇偉碩告陳時中求償100萬「要戰大家來戰」

醫師蘇偉碩3年前公開反對開放萊豬進口，被衛生福利部控告違反食品安全衛生管理法，獲不起訴處分；蘇要求時任衛福部長陳時中、食...

補教狼師讓2國三少女懷孕、墮胎 還在同學面前上演「活春宮」下場出爐

補習班老師彭盛航2013、2015年間與2名國中三年級女學生交往，多次在住處發生性行為，甚至在其他同學面前上演「活春宮」...

倒垃圾沒關門遭「前任」潛入性侵 她不肯原諒 判7年4月刑

黃姓男子去年5月初與女友分手，卻在同月12日晚間趁前女友外出倒垃圾，潛入她租屋處、躲進廁所，待前女友返家再性侵。林姓女房...

獨／兒違規搭莒光號靠車門摔死 父母求國賠今逆轉判賠

彰化縣陳姓男子有智能障礙，2019年間逃票搭上莒光號，行經花壇站時，陳因行進間站在第四車廂車門附近，因莒光號當時無電動關...

少女遭偷拍裸露影片外流 母親報警揪出散布的老司機

台南51歲鄭姓男子日前在網路社群平台下載新北少女遭人偷拍後外流的裸露影片，去年7月間轉傳至其創立交流平台分享，未料少女母...

保母夫妻踏破3歲童肝臟虐死 判賠284萬 家長怠於保護也有3成責任

劉姓非法保母與張姓丈夫收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒收到2萬4千元保母費，將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡，台灣高等法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦