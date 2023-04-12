涉毒E奶前JKF女郎收3萬性交易放鳥 詐欺不起訴

前年遭警當場在身上搜出毒咖啡包的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），去年10月中旬，接受許姓男子以3萬元報酬擔任外拍模特兒並發生性關係，不料竟收取15000元訂金後，於性交易當天放鳥男方，許男於是怒告詐欺。事後賈女解釋，當天因吃藥昏睡，才超過約定時間誤事，也願退還訂金，台北地檢署今將她不起訴。

號稱用有E罩杯好身材的賈女，近年爭議不斷。2019年與另名網路直播主爆發網購LV精品包糾紛鬧上法院；2021年11月間，賈女又在凌晨時分遭警盤查，當場在身上被搜出毒咖啡包，也因此遭JFK除名。日前另名男子則提告，指控家賈女疑似跟他假交往，以各種名義詐騙他近400萬元。

檢警調查，賈女先前便以2萬元與許男相約外拍及性交易，事後男方對身材火辣的賈女念念不忘，於是去年10月中旬再次聯繫賈女，雙方於是議定以包含大尺度性愛錄影在內，共3萬元進行外拍及性交易，賈女並要求許男先行匯款15000元作為訂金。