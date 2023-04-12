中警行人正義大執法 取締逾9000件

台中市政府警察局今天公布從3月13日至4月9日規劃「行人正義大執法」專案期間，共取締違規案9107件；警方也推出宣導影片，呼籲民眾停車禮讓行人先過馬路。

為翻轉「行人地獄」惡名，台中市警方「行人正義大執法」專案勤務，以強力執法手段，深化用路人行經路口應停讓行人觀念，經統計自3月13日起至4月9日止，共取締9107件。

專案期間提高見警率，有人民保姆在路口值勤，讓民眾增加對穿越路口安全感，除加強執法，員警也苦心婆心向違規民眾解釋「車輛行經路口應暫停讓行人觀念」，破除長期以來在路口總是由行人停讓車輛習慣。

依警方數據，專案執行期間行人交通事故死亡（A1類，造成人員當場或24小時內死亡交通事故）件數共4件，占所有A1類事故8%；與去年同期發生行人A1類事故11件相比，減少7件，降低事故發生率63.6%。初步已逐漸展現防制成效。

交通警察大隊新聞稿表示，對於「車不讓人」、「行人違規」等重點項目，依違規熱時、熱點持續加強取締，未來仍不定時辦理取締專案勤務，並配合科技執法設備取締。

交通警察大隊長鍾承志表示，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，提高汽車駕駛人不依規定暫停讓行人先行通過的罰則，已於3月31日施行。依新規定，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），將由先前小型車處罰新台幣2000元、大型車處罰2800元規定，一律提高為3600元（機車維持1200元）。

為強力翻轉「行人地獄」惡名，鍾承志更親自出馬拍攝宣導影片，呼籲社會大眾，沒有駕駛車輛時大家都會是行人，多點同理心及耐心，路口停讓行人「愛（台語）」注意，「台中市政府警察局邀請您一起來挺行人！」