資本公司涉未經許可代操盤 3名高層交保
動見資本股份有限公司被控未經金管會核准，非法代操盤投資業務，粗估金額達數億元，涉犯證券投資信託及顧問法。台北地檢署漏夜偵訊後，今天凌晨諭令郭姓總經理等3人交保。
檢調獲報，「動見資本」公司涉嫌自民國104年起至109年間違法代客從事國際金融投資，交易標的為期貨、股票、外匯等金融商品，並宣稱可採用大數據與AI（人工智慧）演算方法分析金融交易數據，目前的交易市場有台灣、香港、新加坡、中國。
檢調調查，「動見資本」公司非法攬客的投資金額粗估高達新台幣數億元，涉犯證券投資信託及顧問法，昨天指揮台北市調查處兵分4路搜索，並約談郭姓總經理、胡姓副總經理、曾姓幹部等3人到案說明。
經檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令郭男50萬元、胡男15萬元、曾男10萬元交保候傳。
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