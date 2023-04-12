涉凌虐3歲男童致死 保母和丈夫遭判賠284萬元

基隆劉姓無照保母收托照顧3歲男童，涉與張姓丈夫長期凌虐傷害男童致死。刑事判劉女夫婦有罪，上訴中。民事部分，高院認男童父母有疏失，判劉女夫婦賠逾284萬元，可上訴。

民事部分，判決指出，死者男童的父母提告主張，劉姓保母受託自民國109年間起全日照顧男童，托育費用為每月新台幣2萬4000元。但劉女於托育期間不僅未提供符合3歲男童年齡成長所需的足量飲食，且與張姓丈夫多次共同徒手或以玩具車、衣架等物，毆打男童頭、臉、腹及鼠蹊部等部位，甚至以腳踩踏男童腹部，致男童身體多處受傷，腦部及腹部臟器嚴重出血。

男童父母說，男童因遭劉女與張男長期施暴凌虐，於109年9月23日出現腹瀉、嘔吐及發燒症狀，2人未將男童送醫救治，放任其健康狀況惡化，延至同年月25日因顱內慢性腦膜下腔出血、肝胰臟挫裂傷併出血等，最終因中樞神經衰弱、出血性休克死亡。

男童父母主張，劉女與張男故意對男童共同犯傷害致人於死罪，刑事部分均經判決有罪，案件上訴三審中。民事部分，因男童為獨子，年幼遭2人虐待致死，他們夫妻內心痛苦萬分，對2人求償喪葬費、慰撫金等，2人並應負連帶賠償責任。

一審判劉女夫婦應賠償男童父母逾新台幣484萬元，雙方不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，日前審酌男童父母明知，3歲男童無自救能力，表達能力也有不足，將男童托育予沒有保母執照的劉女全天候照顧，男童父母有保護男童免於受虐的責任，也有發現男童受虐時間及機會，卻疏於注意，導致男童長時間被劉女夫婦凌虐而不知，終至死亡，對於損害的擴大，與有過失，應負30%責任。

二審審酌劉女從事保母工作，欠缺保母應具的愛心及職業良知，與張男對發育中且毫無自我保護能力的男童施虐，暴力對待，讓男童長期承受挨餓、疼痛，孤立無援之痛苦，加害程度至深且鉅。

二審日前計算男童父母獲賠償金額，經扣除須負擔3成責任及已受領犯罪被害人補償金後，判劉女夫婦應賠償男童父母逾284萬元，全案可上訴。