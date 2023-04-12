非法AI代操盤數億 動見資本總座50萬交保

號稱可以AI演算法，協助客戶找尋金融商品最適價格與套利機會的動見資本，涉嫌於2015至2020年間，在金管會未核准下，非法招攬客戶操盤投資。台北地檢署昨依涉犯證券投資信託及顧問法，約談總經理郭誼謙、副總胡鴻翊及創辦人曾思遠，訊後三人各以50萬及15、10萬交保。

成立於2014的動見資本，團隊成員相當年輕，結合最新AI技術，採用大數據與AI的演算法分析金融交易數據與新聞內容，再透過類神經網路分析與預測，演算出最佳化下單投資策略，因此在金融投資市場中異軍突起。

去年3月4日，郭誼謙才代表動見資本，領取第二十一屆金峰獎年度十大傑出企業獎，不料隔月19日便已向經濟部商業司登記解散。據了解，昨天主要被約談的郭誼謙，擁有台大國企所財務工程組碩士，曾在海外大型金融機構任職多年；而畢業於英國曼徹斯特大學的胡鴻羿，主修財務金融，也有證券及期貨投資管理多年經驗。