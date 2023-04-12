補習班狼師性侵2女學生 判刑4年6月定讞

彭姓補習班老師與2名未滿16歲的國中女學生交往並發生性行為，直到2女成年，意識到當年遭彭男性侵並提告。最高法院認為，二審判決無違誤，日前判處彭男有期徒刑4年6月定讞

歷審判決指出，彭男於民國99年起擔任新北市某間補習班數學老師期間，明知女學生「小花」（化名）於102年間、「小慈」（化名）於104年間均為14歲以上未滿16歲的少女，卻追求2女，並把2女帶回住處發生性行為。

判決指出，彭男於102年間與小花2度發生性行為，導致小花懷孕並偷拿姊姊的健保卡到婦產科墮胎；彭男於104年6月、10月間與小慈2度發生性行為，導致小慈2度懷孕，彭男竟拿妹妹的健保卡要小慈假冒身分到婦產科墮胎。

小花、小慈成年後經社工詢問，才意識到當年遭彭男性侵，因此對彭男提出告訴。

案經新北地檢署起訴，彭男否認犯行並辯稱與小花、小慈發生性行為時，2女均已16歲，並指2女共同捏造犯罪事實，當年經營補習班，每週要上9堂課，沒有時間與體力與多名女子交往並發生性行為。

一審新北地方法院判決指出，彭男明知2女實際年齡，卻未能克制己身性慾而與2女發生性行為，又於犯後不斷矯飾犯行，毫無悔意，依犯對於14歲以上未滿16歲的女子性交罪共4罪，應執行有期徒刑4年6月。

案經彭男上訴，二審由台灣高等法院審理。合議庭認為，彭男所為對2女的人格、身體產生巨大不良影響，仍維持一審原判。彭男又上訴到最高法院，最高法院認為二審判決無違誤，量刑妥適，日前駁回上訴定讞。