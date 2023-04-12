少女遭偷拍裸露影片外流 母親報警揪出散布的老司機

台南51歲鄭姓男子日前在網路社群平台下載新北少女遭人偷拍後外流的裸露影片，去年7月間轉傳至其創立交流平台分享，未料少女母親經友人告知女兒裸露影片在網路上流傳，報警究辦；警方找上門，鄭才驚覺代誌大條，法官以他犯散布少年為猥褻行為的電子訊號罪處3月徒刑。

檢警調查，鄭在網路社群平台下載取得16歲少女裸露胸部、下體、肛門的影片共3部，並儲存在其手機中。去年7月6日晚上，他又將該3部影片上傳至其創立網路社群平台上，吸引不少老司機上網瀏覽、觀賞。

直至少女母親，經友人告知女兒影片在網路上流傳，報警究辦。新北警方於去年8月25日16時8分許，持新北地院搜索票，前往鄭台南住處搜索，當場扣得他散布該影片所用的手機1支。

鄭在警詢及偵查中坦承不諱，與少女母親在警詢中證述的情節相符，並有搜索現場、扣案手機翻拍照片及其交流平台社團翻拍照片等，認事證明確。

台南地院審酌，鄭與少女並不認識，將其取得少女猥褻影像畫面，張貼社團上，以此方式廣為散布，少女因親友發現檔案在網路流傳，始知悉自身有猥褻檔案遭散布，已嚴重影響其身心，而鄭行為時未審慎思考其行為對於遭外流檔案的少女而言，恐將造成其在學校或友儕間遭異樣看待、受有精神上痛苦，鄭犯罪動機及目的可議。