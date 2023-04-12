快訊

爸臨終遺言太潦草女兒看不懂 網解出「9個字」：真的淚崩

補教狼師讓2國三女懷孕、在同學面前上演「活春宮」 下場出爐

下指令監禁「豬仔」！「台版柬埔寨」幕後首腦栽了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少女遭偷拍裸露影片外流 母親報警揪出散布的老司機

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南51歲鄭姓男子日前在網路社群平台下載新北少女遭人偷拍後外流的裸露影片，去年7月間轉傳至其創立交流平台分享，未料少女母親經友人告知女兒裸露影片在網路上流傳，報警究辦；警方找上門，鄭才驚覺代誌大條，法官以他犯散布少年為猥褻行為的電子訊號罪處3月徒刑。

檢警調查，鄭在網路社群平台下載取得16歲少女裸露胸部、下體、肛門的影片共3部，並儲存在其手機中。去年7月6日晚上，他又將該3部影片上傳至其創立網路社群平台上，吸引不少老司機上網瀏覽、觀賞。

直至少女母親，經友人告知女兒影片在網路上流傳，報警究辦。新北警方於去年8月25日16時8分許，持新北地院搜索票，前往鄭台南住處搜索，當場扣得他散布該影片所用的手機1支。

鄭在警詢及偵查中坦承不諱，與少女母親在警詢中證述的情節相符，並有搜索現場、扣案手機翻拍照片及其交流平台社團翻拍照片等，認事證明確。

台南地院審酌，鄭與少女並不認識，將其取得少女猥褻影像畫面，張貼社團上，以此方式廣為散布，少女因親友發現檔案在網路流傳，始知悉自身有猥褻檔案遭散布，已嚴重影響其身心，而鄭行為時未審慎思考其行為對於遭外流檔案的少女而言，恐將造成其在學校或友儕間遭異樣看待、受有精神上痛苦，鄭犯罪動機及目的可議。

兼衡鄭坦承犯行的犯後態度，及其素行、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，認他犯散布少年為猥褻行為之電子訊號罪，處3月徒刑，可易科罰金。

台南地院認為，鄭行為時未審慎思考其行為對於遭外流檔案的少女而言，恐將造成其在學校或友儕間遭異樣看待、受有精神上痛苦，鄭犯罪動機及目的可議。圖／本報資料照
台南地院認為，鄭行為時未審慎思考其行為對於遭外流檔案的少女而言，恐將造成其在學校或友儕間遭異樣看待、受有精神上痛苦，鄭犯罪動機及目的可議。圖／本報資料照

猥褻 社群 新北

延伸閱讀

「怪奇物語」最紅少女明星 還沒20歲傳訂婚 準備嫁了

捷運癡伯摸女學生大腿辯不小心 法官監視器看到這動作判他5月刑

圖／這麼大！少女氣噗噗「怒吞手機」 卡在胃中花1小時取出

這根本是少女吧！43歲金泰希「無P真實近照」震撼全網

相關新聞

補教狼師讓2國三少女懷孕、墮胎 還在同學面前上演「活春宮」下場出爐

補習班老師彭盛航2013、2015年間與2名國中三年級女學生交往，多次在住處發生性行為，甚至在其他同學面前上演「活春宮」...

少女遭偷拍裸露影片外流 母親報警揪出散布的老司機

台南51歲鄭姓男子日前在網路社群平台下載新北少女遭人偷拍後外流的裸露影片，去年7月間轉傳至其創立交流平台分享，未料少女母...

保母夫妻踏破3歲童肝臟虐死 判賠284萬 家長怠於保護也有3成責任

劉姓非法保母與張姓丈夫收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒收到2萬4千元保母費，將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡，台灣高等法...

藝人大飛跑夜店宿醉酒駕 繳庫3萬緩起訴

出身熱門節目《大學生了沒》固定班底的藝人大飛（本名吳志慶），今年3月某晚前往夜店為友人慶生後，隔天酒未退便帶著宿醉開車出...

前手球國手裝盲詐522萬保險金 檢方提再審拚翻案法院駁回

原名陳敬鎧的前手球國手陳宥憲，因車禍造成視力受損，他被保險公司指控裝盲詐領保險金，被依詐欺罪判刑1年2月徒刑定讞，高雄高...

非法AI代操盤數億 動見資本總座50萬交保

號稱可以AI演算法，協助客戶找尋金融商品最適價格與套利機會的動見資本，涉嫌於2015至2020年間，在金管會未核准下，非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦