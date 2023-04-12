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保母夫妻踏破3歲童肝臟虐死 判賠284萬 家長怠於保護也有3成責任

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

劉姓非法保母與張姓丈夫收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒收到2萬4千元保母費，將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡，台灣高等法院更一審依成年人故意對兒童共同犯傷害致人於死罪判劉女11年8月、張12年4月徒刑。民事部分，高院民事庭判夫妻倆共須連帶賠償男童雙親284萬4282元。

高院民事庭表示，男童的雙親明知小孩才3歲，表達能力也不足，將小孩交給劉女（29歲）照顧後，未曾主動到她家了解照顧環境和實際受照顧情形，怠於保護教養，且男童受虐至少1個月，身體有多處新舊外傷，如果雙親能提早查探、追蹤，保母也不至於肆無忌憚，或可能避免死亡，也應負30%的責任。

張（36歲）有強盜、恐嚇取財、妨害自由、詐欺和毒品前科；劉女是幼保相關科系畢業，但沒有保母登記執照，她上網發文表示想收托貼補家用。基隆市暖暖區2020年傳出3歲男童發燒猝死案，解剖發現內臟破裂、顱內出血，檢方轉向人為虐童偵辦，劉女、張轉列被告。基隆地檢署指男童營養不良、骨瘦如柴，保母夫妻還用玩具車等物品毆打，用腳將他踏到肝臟挫裂，將兩人起訴。

起訴書指2020年7月至9月間，保母夫妻多次以腳踩踏男童腹部，導致男童肝臟挫裂，男童身心狀況持續惡化，9月23日出現腹瀉、嘔吐症狀，並出現食慾不振和活動力下降的情形。9月24日男童發燒，兩人也僅餵食少許的水和雞湯，未帶男童就醫，9月25日下午男童休克死亡。

劉女辯稱男童的舊傷是在公園不慎碰傷，發燒當天他體溫忽高忽低，上午時講話都還正常，但下午突然就沒反應。

基隆地院依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪判劉女、張各12年與12年6月徒刑。夫妻倆和檢方皆上訴，檢察官直批兩人「根本是殺人」，高院前審審理後，將夫妻倆的刑度都略減6月。兩人和檢方皆上訴，最高法院對夫妻傷害致死犯意聯絡有疑，撤銷、發回更審。

更一審開庭時，夫妻倆一下子認罪、一下子又否認，更離譜的是律師還要求法官「重新問一次問題」，宛如把公堂當兒戲。死者母親批張姓夫妻從一開始就謊言不斷。

更一審審理後，改判劉女11年8月、張12年4月徒刑，刑度較高院前審來得重。

民事部分，男童雙親各請求400萬、200萬賠償，高院民事庭計算喪葬支出、扶養權利損害、精神慰撫金和已領取的犯罪被害人補償金後，扣除死者雙親應負30%過失責任，判劉姓女子、張姓丈夫應賠償對方家長各140萬7781元、143萬6501元。

劉姓非法保母（左圖）與張姓丈夫對3歲男童施虐，男童肝臟被踏到挫裂，死時還被發現生殖器糜爛。資料照片。記者王宏舜／攝影
劉姓非法保母（左圖）與張姓丈夫對3歲男童施虐，男童肝臟被踏到挫裂，死時還被發現生殖器糜爛。資料照片。記者王宏舜／攝影

保母

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