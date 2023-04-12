藝人大飛跑夜店宿醉酒駕 繳庫3萬緩起訴

出身熱門節目《大學生了沒》固定班底的藝人大飛（本名吳志慶），今年3月某晚前往夜店為友人慶生後，隔天酒未退便帶著宿醉開車出門，結果在北市萬華區遭警攔獲，酒測值達0.29毫克，被依公共危險罪現行犯送辦。由於他坦承犯行深表悔意，台北地檢署今處分他緩起訴，期限為1年，並繳3萬元至公庫。

大飛從多年前的熱門綜藝談話節目《大學生了沒》出道，是該節目元老級的來賓，之後轉往戲劇和音樂界發展。不諱言貪杯的他，日前在另一節目上，自承曾因與前女友吵架，心情不好外出喝酒至爛醉，摔落樓梯跌得半邊臉骨折，躺在血泊裡被救起，也因而錯失節目代班主持的機會。

檢警調查，今年3月底，大飛前往北市信義區Barcode夜店替友人慶生，席間喝了不少酒，即便回家睡了一覺依然宿醉並開車出門，結果在台北市萬華區萬大路上遭警方攔查，發現他渾身酒氣，經測酒測值果然超標，於是依法送辦。