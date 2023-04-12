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台中山老鼠擁槍盜採80萬扁柏 二審撤銷改判5年10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鐘姓男子在2018年間曾與逃逸移工等多人，前往打大甲溪事業區林班地，盜採台灣扁柏，經警方查扣到案的就有超過115公斤，估計市價超過80萬元，另外警方搜索時，也查獲鐘非法持有改造土製長槍，台中高分院今宣判，撤銷一審判決，改判5年10月、併科罰金780萬元。

一審在去年7月審結，認定鐘涉違反森林法、非法製造槍砲等罪，有4次犯行，判刑6年10月，併科罰金800萬元，不過全案上訴二審審理後，法官撤銷一審對於鐘男涉及槍砲罪的認定，其餘上訴部分則駁回，應執行刑為5年10月、併科罰金780萬元。

判決指出，鐘姓男子與張姓共犯、多名外籍逃逸移工等人，在2018年6月至11月間，3度持電鋸、鏈鋸等工具，前往大甲溪事業區第7林班地，盜採市價超過80萬元的台灣扁柏，警方循線查扣的的扁柏就有115公斤，市價超過80萬餘元。

警方在同年11月初持搜索票前往南投縣鹿谷鄉興產路一家飯店外的工寮搜索，查扣涉案贓證物，另外還查獲鐘男持有一把土造長槍，制式散彈4發、彈殼2枚等贓證物。

鐘男在法院審理時辯稱，沒有參與犯行，指示受到另名張姓涉案人的指示，前往該處接送砍高麗菜的工人，但當時沒有載到工人，也沒拿到張承諾要給的1萬元工錢，而且拿不到錢時，張才告知，當時是要載盜採的工人，不過未獲法官採信。

台中市鐘姓男子涉嫌在2018年間與人盜採台灣扁柏，另外擁有一把土造長槍，台中高分院今撤銷一審判決。圖／本報資料照
台中市鐘姓男子涉嫌在2018年間與人盜採台灣扁柏，另外擁有一把土造長槍，台中高分院今撤銷一審判決。圖／本報資料照

移工 台中市 南投

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