昔電玩大亨周人蔘變這款 非法處理廢棄物減為1年1月刑

昔日電玩大亨周人蔘行賄檢警，震驚社會。2020年周被控在林口非法替人處理事業廢棄物，被依廢棄物清理法非法貯存清除處理廢棄物罪起訴，一審考量他有相關前科卻又再犯，判1年3月刑，沒收49萬犯罪所得。周上訴，台灣高等法院今改判為1年1月徒刑，沒收41萬元。

周人蔘廿多年前在台北市中山、松山和大同等地經營賭博電玩，為避免警方取締，每月編列了大筆公關費用打點警界人員，甚至將觸手伸進司法界行賄檢察官。1996年弊案曝光，周因行賄被判1年3月又15天定讞，另有不少檢警因違反貪汙治罪條例被分判1年到10年6月不等刑期，但也有人經審理洗刷冤屈獲判無罪。

檢方起訴指出，周人蔘沒有廢棄物清除、處理許可文件，卻將他受託管理、位於林口地區的土地自2017年7月起分租給呈勖、興立富、佑祥、承頁4家公司當工廠用地，再以每月3千至8千不等金額承攬4間工廠廢棄物處理，並僱用外籍移工協助運送、清倒，以怪手挖洞後掩埋燒毀。新北市環保局2019年3月接獲民眾檢舉，指有人燒垃圾燒得臭氣薰天，環保局與警政署保七總隊聯手查緝，持搜索票搜索，才知是周人蔘搗亂。

新北地方法院審酌周人蔘已有廢棄物清理法的前科，卻又再度犯案，顯見他忽視法律禁令，對刑罰反應力薄弱，應加重其刑。替周收錢的女子楊玉銓因未獲取利益，被判6月得易科罰金之刑。

高院開庭時，周人蔘不認罪，否認焚燒及掩埋，只有「收垃圾」，並說只交代楊女收可以分解的物品、便當盒。但因周的答辯與律師主張不一致，法官納悶答辯方向混亂，周說「雖然我的律師幫我做認罪答辯，但我說的是事實」，還脫口「我不懂法律呀！」周後來又說，以「沒有幫承頁、佑祥處理廢棄物」為準。