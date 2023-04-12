前手球國手裝盲詐522萬保險金 檢方提再審法院駁回確定

原名陳敬鎧的前手球國手陳宥憲，因車禍造成視力受損，他被保險公司指控裝盲詐領保險金，被依詐欺罪判刑1年2月徒刑定讞，高雄高分檢認為全案有疑點未釐清，主動替他提起再審，高雄高分院審理後，認定他行動超過盲視患者可以活動的範圍，有主觀詐欺犯意，今駁回再審聲請。不得抗告。

就讀彰化師大體育系的陳宥憲，2009年11月24日晚間騎機車行經彰化市區，與施姓國小老師轎車擦撞受傷，送醫後出現視力障礙，雖然眼睛外觀器官正常而無異狀，但視野檢查都未過，陳也稱他看不見。

最後醫師認為陳敬鎧因車禍造成視力受損，開立診斷書「疑似外傷性大腦視覺皮質病變」、「雙眼視力皆在萬國視力0.01以下」，陳也拿視殘診斷書，向國泰等保險公司領取522萬元理賠金。

之後陳敬鎧向施姓教師索討1384萬元賠償，施不滿質疑陳詐盲，為了確認病情，親自前往彰師大蒐證，發現陳不僅正常參與校內活動，甚至還能跟同學拍照、跳舞、教小朋友丟飛盤、打桌球等，向保險犯罪防制中心檢舉。

後來陳敬鎧最後以30萬元和施姓教師達成和解，但保險公司質疑陳敬鎧裝盲詐領保險金，蒐集證據後報警提告，檢方調查後，認為陳敬鎧利用眼睛詐領保險金，依詐欺罪起訴，經高雄高分院審理後，判處1年2月徒刑定讞，並要返還保險公司理賠金。

陳宥憲經民間司法改革基金會協助，分別向3家保險公司提出再審或上訴到最高法院，其中明台產險部分，高雄高分院判他勝訴，國泰部天也判陳贏、南山上訴最高院後發回更審，但已和陳達成和解，民事全勝。

高雄高分檢認為，民事判決認為他視力經醫學鑑定失明，沒有不當得利，不用返還理賠金，因全案還有疑點待釐清，且陳宥憲確實因車禍造成視力損傷，符合保險金請領要件，保險公司依約有給付保險金義務，自應重新審究陳申領保險金行為，是否未侵害法益，去年4月主動為陳提起再審。

高雄高分院審理時，陳宥憲提出台師大特殊教育系副教授張千惠、台北醫學大學教授藍亭鑑定、評估報告，認為他視覺功能異常，已達重度視障程度，無法辨認距離自己60公分的人物照片，可以丟飛盤與桌球教學，是利用剩餘視覺能力、聽覺、觸覺、本體覺及動作記憶等的結果，並非詐盲。

但高雄高分院合議庭認為，陳宥憲未接受專業學習及訓練，卻可以順利完成與明眼人相較幾乎無異動作，另依據藍亭教授團隊說法，盲視患者較能做出直覺性動作，但對於有意視動作反而會造成阻礙。

另外，依據陳宥憲自行拍攝的運動影片，都是較為簡單的活動，如接飛盤時，兩人僅相隔數公尺，飛盤外包裝還明顯經過改裝，打桌球過程中，最多來回3次就會發生失誤，與2010年至2013年間被攝錄到的活動表現不符。