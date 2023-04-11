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越南籍神父假日ATM提款遭吃卡 擔心錢被吃警察成功救卡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣四湖鄉在教會工作的越南籍神父，前天帶提款卡到郵局領款，操作時不知何故，提款卡竟被「吃卡」收回，因逢假日郵局無人，他心急如焚，擔心存款遺失，不知如何是好，一旁等候領取6千元的民眾幫他報警，員警趕到並與郵局溝通後，順利取回提款卡，神父臉上才露出笑容「改天再領」。

一名越南籍的神父至四湖鄉郵局領取生活費用，在ATM操作領款時不知何故，提款卡竟被機器收回，他語言不通，不知該找誰幫忙處理，又擔心卡內的存款會丟失，心急慌張，不知如何是好。

因逢假日領款的人較多，一旁熱心民眾見神父心急如焚，且擔心ATM吃卡，影響後面的人領款，即趕緊幫忙報警。

台西分局四湖分駐所長蔡宗錡、警員林瑞銘獲報趕到，確認被吃卡的外籍男子是教會神父並在學校工作，他操不標準的國語著急地向警察說「我的卡被吃掉了，因假日郵局又沒人上班，不知道錢會不會也跟著掉了！」，警察安撫他，並聯繫郵局人員到場協助。

郵局人員出面幫忙取出被收回的提款卡，外籍神父終於鬆了一口氣，為避免再有人被吃卡，郵局人員檢查ATM並無異狀，研判可能是神父之卡有磨損所致，請他上班日再持卡臨櫃辦理換卡，同時告訴他「錢不會不見，請放心！」。

神父感謝員警熱心幫忙，他連忙向員警道謝，直說「台灣警察真好！服務到家真貼心」。

一名越南籍神父假日提款被吃卡，警方趕往協助救卡成功。圖／台西分局提供
一名越南籍神父假日提款被吃卡，警方趕往協助救卡成功。圖／台西分局提供

郵局 神父 警察

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