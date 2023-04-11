女警開巡邏車撞騎士賠6600元 涉持診斷證明書誣告對方被訴

台北市警局士林分局警備隊柳姓女警，去年3月開巡邏車撞到王姓機車騎士，車禍當天回報自己沒有受傷，並賠6600元和解。騎士認為女警酸言酸語、態度惡劣且拒絕道歉，提告過失傷害告訴，柳女為反制報復，涉嫌偽造診斷證明書誣告騎士過失傷害。士林地檢署偵結，依誣告罪起訴女警。

35歲柳姓女警特考當警察後就在士林分局服務，目前為警備隊隊員，去年3月23日晚上6時許，駕駛巡邏車在中山北路5段切出撞到王姓騎士，騎士人車倒地受傷，隔天兩人和解賠償6600元。

起訴指出，騎士認為女警「酸言酸語態度惡劣且拒絕道歉」，去年5月6日提告女警過失傷害，女警明知自己在車禍時未受傷，疑似為了反制報復，意圖使騎士受刑事處分，5月8日女警到文林派出所，持不明方式造成傷害的診斷證明師，誣告騎士過失傷害。

女警表示，不否認因遭騎士提告，才去醫院驗傷。騎士則稱，女警在車禍發生時說未受傷，在巡邏車上回報未受傷。女警的同事證稱，送騎士到醫院治療時，女警沒有順便驗傷，返回警備隊後，女警跟總務說沒有受傷。

檢方指出，車禍在3月23日，女警提出的診斷證明時間為去年4月2日，且診斷證明多為「疑似」傷勢，與一般車禍傷勢迥異，認定女警涉嫌誣告，依法起訴。