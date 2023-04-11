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涉向業者索賄又詐助理費 新竹縣議員張益生遭起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹地檢署調查，縣議員張益生在去年選前，以競選縣議員連任需要資金為由，向選區內的多名五峰鄉露營業者索賄，同時檢方還查出張益生涉嫌以妻子為人頭助理，每月向新竹縣議會申領25000元助理費，再發給實際從事工作的另名助理，涉嫌使公務員登載不實，分別依犯貪汙治罪條例及使公務員登載不實提起公訴。

據檢方指出，張益生在去年8月到12月之間，得知5名露營業者有在露營區施作營區道路或邊坡工程的需求，張益生便向這幾名露營業者稱，以他作為縣議員的影響力及地位，可以向新竹縣政府建議施作五峰鄉花園村各露營區旁的山體邊坡或鋪設連通道路柏油工程。

檢方調查，因恰好當時正逢選舉期間，張益生便以需要競選資金為由，要幾名露營業者掏錢贊助，包含張姓、楊姓、陳姓及梁姓等5名業者，拿出共54萬6000元給張益生，希望以此換取張益生在競選連任後，能向新竹縣政府建議施作相關工程。

同時檢方還查出，張益生也涉犯使公務員登載不實罪嫌，雇用妻子為議員公費助理，以妻子的名義每個月向新竹縣議會提報申領25000元的公費助理補助費，但實際上張益生的妻子在2020年4月到隔年4月之間，還同時擔任某壽險公司業務員，因此檢方認為其妻未實際擔任助理工作。

檢方表示，實際上助理工作是由另名戴姓助理擔任，不過因戴姓助理實際擔任助理期間，仍保有農民保險，因此張益生與其妻便將每月從縣議會匯入的助理補助費，以面交或轉帳方式付給戴姓助理作為助理薪資，使得新竹縣議會公費助理補助費管理核銷正確性受損害。

檢方分別就張益生收賄涉犯貪汙治罪條例及詐助理費使公務員登載不實等罪嫌提起公訴，另5名涉案的露營業者同樣依涉犯貪汙治罪條例交付賄絡罪嫌起訴；另張益生的妻子及戴姓助理則同樣涉犯使公務員登載不實罪嫌。

新竹地檢署認為，張益生明知議員身為國家公務員，代表人民發聲且為民服務，卻將議員權力「作價出售」，巧立名目向五峰鄉的露營區業者索賄，嚴重敗壞公務員執行職務的公正及不可收買性，且張益生歷次偵詢過程供述反覆不一，避重就輕、飾詞狡辯、毫無悔意，建請法院從重量刑。

新竹縣議員張益生。圖／聯合報系資料照
新竹縣議員張益生。圖／聯合報系資料照

露營區 新竹 公務員

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