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嫌狗太吵爆衝突 父子打死鄰居辯正當防衛遭判刑
桃園市平鎮區一名邱姓男子因檢舉湯姓鄰居飼養的犬隻妨害安寧，去年7月17日下午與對方發生嚴重肢體衝突，過程中持鐵製水管連續攻擊對方數十下，其父見狀不但沒阻止，還持掃把助陣，結果對方身體多處創傷引發心肌梗塞，休克死亡；桃園地院審理此案，今依傷害致死罪分判邱男9年6月和邱父7年6月有期徒刑。全案可上訴。
檢警調查，湯男家住平鎮區山子頂地區，因家中飼養米克斯犬，常遭邱男（52歲歲）檢舉妨害安寧，雙方長期不睦，經常口角。去年7月17日下午2時許，湯男酒後找邱男理論，雙方一言不合大打出手，邱父（78歲）見狀也加入戰局。
衝突過程中，邱男見父親被湯男推倒，一時氣憤，持鐵管朝湯男頭部揮擊，見湯男倒地仍不罷手，持續朝對方頭部和四肢攻擊了十多下，邱父起身後也未阻止，反持掃把加入戰局，攻擊對方背部2下；湯男因為頭部創傷及冠狀動脈粥狀硬化酒醉，觸發心肌梗塞，終因心臟性休克死亡。
審理時，邱姓父子坦承動手，但辯稱正當防衛，也沒有置對方於死的故意，但法院認為2人見湯男頭部受創倒地仍繼續攻擊，不符正當防衛情節，因此以傷害致死論罪。
法院認為，邱姓父子分持鐵管、掃把攻擊湯男頭部，造成湯男死亡，導致湯男家屬痛失至親，犯後又否認犯行，未能與對方家屬達成和解，因此量處其刑。
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