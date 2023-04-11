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「雞排妹」洩漏陳沂手機號碼不認罪 法官重判理由曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本名鄭采勻的「雞排妹」2021年和網紅陳沂在直播節目爭吵，事後，在臉書粉絲專頁以「色號」方式洩漏陳沂的手機號碼全碼，遭判刑4月，台北地院判決指出，「雞排妹」犯後態度不佳，造成陳沂頻頻遭來電騷擾，依法量刑。

法官是依個人資料保護法第41條「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪」對「雞排妹」判刑。

判決書指出，「雞排妹」否認違法，辯稱在臉書張貼的文章與洩漏個資無關，「只是剛好結合起來就是陳沂的手機號碼」，是網友不當連結等。

法官審理認為，依陳沂偵查中的證述，陳沂已不同意「雞排妹」公開她的門號，並告訴「雞排妹」會違法、她會被騷擾，可證明「雞排妹」知道恣意公開門號將違法，如有人因此經常撥打，也會騷擾到陳沂。

判決說，「雞排妹」於直播時提及「我直接告訴你，也告訴大家，你分享的是我的電話號碼，你並沒有收手，所以我剛剛回答你說，所以你喜歡這樣，那我也要」，可見得「雞排妹」是為報復陳沂先公開她的門號，才故意假藉6位數的「色號」來透露陳沂門號的後6碼數字，進而使有瀏覽「雞排妹」相關臉書的人結合臉書文章所彰顯的4碼數字，得出陳沂的全部手機門號。

合議庭認為，「雞排妹」意圖損害陳沂的利益，事證明確，「雞排妹」與陳沂發生細故，不思以合理、合法方式解決爭端，接續張貼文章揭露陳沂的門號，已造成陳沂頻頻遭來電騷擾。

合議庭量刑理由指出，「雞排妹」犯後否認犯行，甚至辯稱是網友自行為不當連結所致，犯後態度不佳，難認有悔意，加上她未與陳沂和解賠償陳沂的損害，考量「雞排妹」的智識程度、工作等，依法量刑。

本名鄭采勻的「雞排妹」2021年和網紅陳沂在直播節目爭吵，事後，在臉書粉絲專頁以「色號」方式洩漏陳沂的手機號碼全碼，遭判刑4月，台北地院判決指出，「雞排妹」犯後態度不佳，造成陳沂頻頻遭來電騷擾，依法量刑。圖／摘自臉書
本名鄭采勻的「雞排妹」2021年和網紅陳沂在直播節目爭吵，事後，在臉書粉絲專頁以「色號」方式洩漏陳沂的手機號碼全碼，遭判刑4月，台北地院判決指出，「雞排妹」犯後態度不佳，造成陳沂頻頻遭來電騷擾，依法量刑。圖／摘自臉書

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