違法AI代操投資募資數億 動見資本高層3人遭約談
號稱可以AI演算法、協助客戶找尋金融商品最適價格與套利機會的動見資本，涉嫌於2015至2020年間，在金管會未核准下，非法招攬客戶操盤投資。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分四路搜索、約談動見郭姓總經理、胡姓副總及曾姓主管，全案依涉犯證券投資信託及顧問法偵辦中。
成立於2014的動見資本，團隊成員相當年輕，結合最新AI技術，採用大數據與AI的演算法分析金融交易數據與新聞內容，再透過類神經網路分析與預測，演算出最佳化下單投資策略，因此在金融投資市場中異軍突起。
據了解，動見代客操盤的投資市場，主要為台灣、香港、新加坡及大陸，交易標的為期貨、股票、選擇權、外匯等，號稱可透過AI擬定突破型與套利投資交易策略，而在AI大數據分析下，基於財務數據分析和文字分析，完成價格預測與市場情緒指標預測，藉以獲得良好的投資報酬率與風險控管。
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