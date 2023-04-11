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檢察官與被告加LINE影響執法公正形象 檢審會記「警告」處分

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台南地檢署檢察官黃睦涵任職士林地檢署期間，偵查西雅圖咖啡涉摻入低價咖啡豆案，卻與業者劉增祥以手機互加LINE為好友等，法務部檢察官人事審議委員會開會認為，黃影響檢察官執法的公正形象，開會決議予黃「警告」處分。

西雅圖咖啡2019年遭踢爆在「100％阿拉比卡豆」中混入廉價的羅布斯塔豆，士林地檢署起訴負責人劉增祥，士林地院一審依食安法判劉有期徒刑6月，得易科罰金54萬，緩刑2年。

2022年，劉增祥向媒體爆料稱，案件承辦檢察官黃睦涵私下與他加LINE好友，還告訴他只要認罪、繳回不法所得，可獲緩起訴處分，他依黃睦涵的話，後來還是被提起公訴。

檢審會認為，黃睦涵與被告以手機互加LINE好友且私下聯繫，足以讓民眾對檢察官執法能否公正產生懷疑，決議核予黃睦涵「警告」的行政監督處分。

此外，橋頭地檢署檢察官靳隆坤，2022年9月22日、11月3日蒞庭時遲到及2022年10月18日無法蒞庭卻未先通知主管，也被移請懲處，檢審會開會決議核予靳隆坤「促其注意」的行政監督處分。

台南地檢署檢察官黃睦涵任職士林地檢署偵查西雅圖咖啡涉摻入低價咖啡豆案，卻與業者劉增祥以手機互加LINE為好友等，法務部檢察官人事審議委員會開會認為，黃影響檢察官執法的公正形象，開會決議予黃「警告」處分。圖為法務部。記者王聖藜／攝影
台南地檢署檢察官黃睦涵任職士林地檢署偵查西雅圖咖啡涉摻入低價咖啡豆案，卻與業者劉增祥以手機互加LINE為好友等，法務部檢察官人事審議委員會開會認為，黃影響檢察官執法的公正形象，開會決議予黃「警告」處分。圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官 咖啡 LINE

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