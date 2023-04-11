檢察官與被告加LINE影響執法公正形象 檢審會記「警告」處分

台南地檢署檢察官黃睦涵任職士林地檢署期間，偵查西雅圖咖啡涉摻入低價咖啡豆案，卻與業者劉增祥以手機互加LINE為好友等，法務部檢察官人事審議委員會開會認為，黃影響檢察官執法的公正形象，開會決議予黃「警告」處分。

西雅圖咖啡2019年遭踢爆在「100％阿拉比卡豆」中混入廉價的羅布斯塔豆，士林地檢署起訴負責人劉增祥，士林地院一審依食安法判劉有期徒刑6月，得易科罰金54萬，緩刑2年。

2022年，劉增祥向媒體爆料稱，案件承辦檢察官黃睦涵私下與他加LINE好友，還告訴他只要認罪、繳回不法所得，可獲緩起訴處分，他依黃睦涵的話，後來還是被提起公訴。

檢審會認為，黃睦涵與被告以手機互加LINE好友且私下聯繫，足以讓民眾對檢察官執法能否公正產生懷疑，決議核予黃睦涵「警告」的行政監督處分。