酒駕撞死人聲請迴避 北院想拚「第一份」國民法官判決書

男子李佳修酒駕撞死王姓駕駛，依酒駕致死罪嫌起訴，分案成為台北地院首件國民法官參審案件，李移審後認罪，裁定羈押禁見，日前遞狀聲請本案不行國民參審制度，法院今天開庭聽取檢、辯意見，檢、辯主張相反。合議庭將評議後裁定。

國民法官法第6條規定，「被告就被訴事實為有罪之陳述，經審判長告知被告通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當」者，法院得依當事人等聲請並聽取意見，裁定不行國民參與審判。

法界人士研判說，由一般國民審判案件，量刑的不可預測性高，李佳修遞狀策略，應在「迴避」素人審理，讓量刑回歸常態。

不過，李佳修酒駕致死案案情單純、被告認罪，程序節約不少，台北地院擇定國民法官法庭庭員為遴選，預料合議庭駁回聲請案的機率不低；果若駁回，可能有機會讓台北地院寫出全國「第一份」國民法官案的判決書。

2022年11月13日晚間，李佳修和友人在夜店飲酒狂歡，之後續攤，翌日凌晨4時結束後，李男在台北市區酒駕狂飆，車行經行政院前的忠孝東路地下道時發生追撞，造成王姓駕駛傷重不治，李偵查中羈押禁見迄今。

法院今天開庭，李佳修與律師主張，李已認罪，國民法官制採起訴狀一本主義，卷證資料應該在審判時揭露，不過，案子經過媒體報導，相關資料已外流，擔任未來國民法官心證被汙染，所以不宜再採國民法官參審制。

蒞庭檢察官說，本案沒有違反公序良俗及不公開審理的事由，應採行國民法官審判制度，反對李佳修的主張。

死者家屬哭泣表示意見，希望案子能讓國民法官主持公道，且「不要再讓任何一個家庭跟我一樣」，不要讓國民誤會無論行為多麼惡劣都可以獲寬典，或是誤會酒駕撞死人只要認罪就沒事。

審判長詢問檢、辯雙方本案有無符合減刑、緩刑等條件，檢辯均稱尚未有共識；審判長說，如果雙方仍有意願調解，希望在審理程序前互相聯繫，可以減輕國民法官的審案負荷。

這件北院首件國民法官案，抽籤由審判長林鈺珍、法官吳玟儒、洪甯雅組合議庭，負責主要蒞庭的是台北地檢署檢察官高光萱。

李佳修日前在移審羈押庭中稱，案發當時情緒激動才會被員警開槍，表示當天是先到夜店喝香檳再到酒店喝酒，主動表示要開車回台北市萬華區住處，卻發生車禍，第一時間找同車曾姓少年頂替，請求交保。

不過，檢察官論告即主張，李佳修有自稱是幫派分子恫嚇商家的前科，交保後可能對死者家屬恐嚇或與共犯串供，有羈押的原因與必要，法院裁定李佳修羈押禁見。

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