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遭4.5公尺巨鱷「拖入水底想活活溺死」 漁夫出神招撿回一命專家直呼奇蹟

東部首度法拍虛擬貨幣 2萬6千顆泰達幣81萬元拍定

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

法務部行政執行署花蓮分署今天舉行聯合拍賣，其中有東部首次出現的虛擬貨幣泰達幣（USDT）」2萬6150顆，存放在加密USB隨身硬碟內，起標價新台幣70萬元，有許多來自西部的民眾搶標，最終由陳姓民眾以81萬6000元拍定，相當於1顆泰達幣為新台幣31.2元。

執行署花蓮分署表示，花蓮地檢署偵辦周姓被告涉犯洗錢防制法等案件，查扣犯罪所得泰達幣2萬6150.1666顆，由花蓮分署變價拍賣，這件「看不見的拍賣標的」，買方須自備「虛擬貨幣專用錢包」，以便在得標時接收。

今天現場吸引來自桃園、新竹、台南及高雄等全國各地民眾搶標，在踴躍喊價下，共出價20次才拍定，競價相當激烈，最後陳姓民眾用81萬6000元得標，1顆泰達幣約等於31.2元，從加密USB硬碟解密轉入得標者電腦中完成交易。

在拍賣會開始前，花蓮地檢署案件承辦檢察官卓浚民與承辦行政執行官，宣導反詐騙及檔案應用服務。檢警表示，投資詐騙躍升為國內受害金額第2名，其中包含許多虛擬貨幣詐欺案件，詐騙集團透過各種網路社群交友軟體尋找被害人，取得熟識後，開始介紹各種投資方案，其中要求被害人購買泰達幣等虛擬貨幣，再把虛擬貨幣轉入詐騙平台內，藉以洗錢及隱匿犯罪所得，不可不慎。

泰達幣為加密貨幣的一種，是以錨定美元1比1方式決定價值，也就是當1美元可以兌換新台幣30元時，意即1顆泰達幣可擁有兌換30元新台幣的價值，在虛擬貨幣市場屬於「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格易暴漲暴跌有很大差異，也因其價值穩的特點，在全球市場普及，受幣圈投資者喜愛。

行政執行署花蓮分署今天舉行聯合拍賣會，首度於東部拍賣泰達幣2萬6150顆，最終以81萬6000元拍定。圖／執行署花蓮分署提供
行政執行署花蓮分署今天舉行聯合拍賣會，首度於東部拍賣泰達幣2萬6150顆，最終以81萬6000元拍定。圖／執行署花蓮分署提供

虛擬貨幣 泰達幣 花蓮

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