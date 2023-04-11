不實開單吊扣變吊銷…64輛車重領牌 北投巡佐貪汙起訴

台北市警局北投分局郭姓巡佐涉與汽修店黃姓老闆、8名非法代辦業者合作鑽漏洞，針對被吊扣牌照的車主，舉發不實交通違規，吊銷牌照，讓車主繳清罰鍰重領車牌，愛車即可上路行駛，4年鑽漏洞64次。士林地檢署認定，巡佐涉犯貪汙治罪條例圖利罪，黃等人涉犯偽造文書罪，共起訴10人。

52歲郭姓巡佐任職北投分局大屯派出所（去年10月停職），與汽車維修店黃姓老闆、黃姓不法代辦業者交好，2017年3月9日起至2021年1月25日間，被吊扣牌照的車主，找代辦業者尋求讓愛車上路。

起訴指出，代辦業者等8人透過汽修老闆黃男，傳違規車號、駕照等資料給郭姓巡佐，巡佐用M-POLICE手持電腦開單、黃男簽名後，轉交紅單給代辦業者。

檢方調查，巡佐不實開單後，從「吊扣處分」變成「吊銷牌照」，代辦業者陪同車主到士林監理站，繳清吊扣、吊銷牌照的罰鍰，並重新領車牌，愛車即可上路，免遭長期吊扣。

郭姓巡佐等10人均坦承犯行。檢方依巡佐開單時的GPS定位資料，認定他在派出所不實開單，獲得開單獎金1萬5430元不法利益，但沒有收回扣情狀，涉犯貪汙治罪條例「違背主管、監督事務圖利自己及他人罪 」依法起訴，建請依偵查中自白繳回犯罪所得、不法獲利5萬元以下，減刑2次。