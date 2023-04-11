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警員涉勾結代辦業者假舉發 認罪獲減刑

中央社／ 台北11日電

台北市警局北投分局郭姓巡佐涉嫌勾結代辦業者對被吊扣牌照的車輛做不實舉發並賺取獎勵金。士檢今天依貪污治罪條例等罪起訴，並考量郭男自白犯行向法院建請減刑。

檢廉獲報，郭姓男子於民國101年12月至111年10月13日擔任台北市警局北投分局巡佐，並於106年3月至110年11月勾結黃姓汽車維修業者與8名代辦業者。

士林地檢署起訴書指出，郭男等人明知違規車主遭吊扣牌照，若於期間內有違規行為並被吊銷牌照，僅須繳納吊扣、吊銷2筆罰鍰，即可合法重領牌照，卻涉嫌協助遭吊扣牌照的車主做不實舉發，並從中賺取獎勵金。

起訴指出，8名代辦業者提供郭男被吊扣車牌的汽車車牌與照片，由郭男負責填寫不實違規事件內容，黃男則在舉發單上的行為人欄位簽名，並由代辦業者通知車主到監理站繳納罰鍰，車主解除原有的吊扣處分，並獲得重領車牌。

檢察官計算，郭男等人的犯罪時間長達4年多，解除違規車主的行政吊扣處分共計64次，郭男從中獲得獎勵金共新台幣1萬5430元，黃男則獲得不法利益12萬8000元，代辦業者則獲得不法利益12萬8000元。

檢察官認為，郭男涉犯貪污治罪條例的違背主管、監督事務圖利自己及他人罪，並與黃男、代辦業者均涉犯刑法行使公務員登載不實文書罪，均依法起訴，但考量郭男等人於偵查中自白並繳回全部不法所得，建請法院從輕量刑。

車主 北投 貪污

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