「雞排妹」洩陳沂手機號碼還嫌她蹭流量 個資法重判4月

本名鄭采勻的「雞排妹」2021年和網紅陳沂在直播節目爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」暗示並洩漏陳沂的手機號碼，被控違反個資法；法庭內外，2個女人互不相讓，「雞排妹」不認罪，台北地院審理，今天判「雞排妹」有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

2021年5月8日，陳沂開直播指責遭「雞排妹」狂叩20通電話，「雞排妹」晚間加入直播與陳沂對嗆，「雞排妹」先說出陳沂的手機門號前4碼，隔天，於臉書貼出6碼的「色號」卡，數字是陳沂手機的後6碼，陳沂提告，「雞排妹」被訴。

「雞排妹」開庭稱，陳沂一再靠羞辱她蹭流量，還稱檢方擅自揣測她的心情，她無意報復陳沂，是有網友在臉書回覆留言貼出陳沂的照片、姓名，才使網友連結到「色號」卡是門號，陳沂接到陌生電話也與她無關。

「雞排妹」說，陳沂常無故在社群攻擊、侮辱她，甚至同一天罵她十幾篇，「想不透當年我曾經幫助過的人，如今為何瘋狂攻擊我」；她說，陳沂只想博得媒體關注再賺取網路聲量。

「雞排妹」辯說，陳沂說了她手機的「全碼」、她只說了陳沂的「4碼」，兩人不是對等關係，陳沂提告、指射的臉書文章中的「她」，不是在指陳沂，有一句提到顏色則是猜測陳沂的氣場接近咖啡色而已。

「雞排妹」表示，會在臉書提到「色號」，是因有經營個人品牌，所以平常就有在看色號，例如包裝袋、紙盒印刷、甚至品牌LOGO的顏色，都要看色號，矢口否認技術性洩漏陳沂的個資。

陳沂開庭說，自手機號碼被公布，每天都以淚洗面，整整1年半惶惶不安，半夜想到就哭著醒來，有超多網友瘋狂打電話給她，現在只要聽到電話鈴響就恐懼，不換號碼是因綁定許多資訊，換起來很麻煩。

陳沂表示，她帶著恐懼的心理活著，身、心、靈都很累，不過，「雞排妹」完全不認錯、開庭進入詭辯狀態，更惡意拖延訴訟；她說，「雞排妹」犯後毫無悔意，建議法官從重量刑。