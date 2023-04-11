懷疑遭戴綠帽 補教老闆痛毆男師強拍露鳥照 判1年半還要賠錢

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

江姓男子在雲林縣經營補習班，由前妻擔任班主任，他懷疑聘任的陳姓英語男師與前妻有染，3年前到補習班興師問罪，雖陳否認仍遭江持鐵棍毆傷，還被脅迫簽下百萬本票3張且強拍下體裸照。江男否認犯行，二審認江犯恐嚇取財判1年6月徒刑，民事部分則判賠44萬3千多元。

陳主張，江在雲林經營補習班，由其前妻邱女擔任班主任，聘他為英語教師。江懷疑他與邱女有不正常男女關係，且計畫另開補習班，邀他於2019年8月間前往補習班見面，質問他是否與邱女發生關係。

陳否認與邱女有染，江即持鐵棍毆打他，致其右肘擦傷、右肩挫傷、左上背部挫傷併瘀傷等，同時，江脅迫他簽發面額100萬元本票3紙，又強行拍攝他裸露陰莖照片，並對他恫稱須兌付百萬元，否則將公開其不雅照片後離去。

他說，同年月30日，他交付6萬元給補習班員工轉交江，江持本票向原審法院聲請裁定准予強制執行，因而扣得他的薪資6萬多元及銀行存款2萬多元，致他身心受創甚鉅且受有財產上損害14萬3千多元，共計求償134萬3千多元。

然而，江否認他有毆打陳、脅迫其簽署本票及拍攝裸照等行為。他表示，陳簽發三張本票及交付6萬元給他，是因陳欲成為補習班責任合夥制老師的合夥金。

台南高分院合議庭認為，2019年8月底，江以LINE傳送1名男子裸露下體的照片給邱女，並對邱女說「聽說是補習班的姦夫、教英文的…」，可見江確對陳拍下裸照。另江對陳涉犯傷害、恐嚇取財罪，經二審刑事庭判刑1年6月，可認定江對陳恐嚇取財。

合議庭審酌，江經營補教業，為人師表，竟毫無法治觀念，以傷害及恐嚇，強拍陳裸照的方式、脅迫陳開立本票，並持以強制執行，獲取不當利益，及衡酌雙方身分、社會地位、智識水準及陳所受損害等一切情形，認陳請求江賠償精神慰撫金應以30萬元為適當。再加上財產上損害14萬3千多元，判江應給付陳44萬3千多元。

陳姓男師遭江姓補教老闆持鐵棍毆傷，脅迫陳簽下百萬本票3張且強拍下體裸照，台南高分院認江犯恐嚇取財判1年6月徒刑，民事部分則判賠44萬3千多元。圖／本報資料照
陳姓男師遭江姓補教老闆持鐵棍毆傷，脅迫陳簽下百萬本票3張且強拍下體裸照，台南高分院認江犯恐嚇取財判1年6月徒刑，民事部分則判賠44萬3千多元。圖／本報資料照

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