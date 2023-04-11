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母為醉兒落水喪命索381萬國賠...不能隨便喊 國賠流程看這邊

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母為醉兒落水喪命索381萬國賠...不能隨便喊 國賠流程看這邊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄閻姓男子酒醉跑到鳳山區曹公圳嘔吐，卻失足落水溺斃，母親質疑高雄市政府沒做好防護措施，提國賠381萬餘元，高雄地院審理後，認為市府沒有管理缺失，判閻母敗訴。判決一出引起議論，民眾質疑「這樣也要提國賠？」擔心人人隨便喊國賠，無端造成社會資源浪費。

不過，法界人士表示，國家賠償是受憲法保障的人民權利，只要人民認為自由或權利都受到損害，都可以依法向國家請求賠償，但請求權時間以2年為限，依國家賠償法規定，進入法院訴訟前，須先以書面向賠償政府機關請求。

依據國家賠償法規定，公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。

除了政府機關外，受政府委託的單位，也被視為公務員，導致人民財產受損，也要負賠償責任，若「受託公務員」有故意、過失責任，政府則可對受託團體提求償權。

高雄市政府法制局表示，市府各機關受理國賠後，都要先將國賠請求書送往法制局建檔，完成調查事實、蒐集證據或其他相關資料後，再展開國賠程序。

法制局指出，經審核確認賠償機關後，認定有賠償責任，會與提出請求人召開協議，若協議成立，確認賠償金額後，交由市府國賠審議委員會審理，若委員會同意結果，收到會議紀錄10天內，就會由法制局辦理賠償金撥付。

若協議不成立，敘明協議不成立理由後，同樣也要交給國賠審議委員會審理，最後結果為政府機關拒絕賠償後，才進入法院損害賠償的訴訟環節。另外，若提出請求書日起超過30天仍未展開協議，或開始協議60天內協議不成立時，也會進入訴訟。

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閻姓男子酒醉跑到曹公圳嘔吐卻落水喪命，閻母提國賠381萬元敗訴。曹公圳示意圖。記者張議晨/攝影
閻姓男子酒醉跑到曹公圳嘔吐卻落水喪命，閻母提國賠381萬元敗訴。曹公圳示意圖。記者張議晨/攝影

國賠 高雄市

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