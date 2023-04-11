幽靈人口是選舉奧步？憲庭上律師拿李進勇獲遊子支持當選反證

男子蘇榮輝等12人因2014年間將戶籍遷入雲林縣北港鎮水埔里，被認定無實際居住事實卻為「挺」蘇姓里長候選人而虛偽遷移戶籍，被依刑法第146條第2項 「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同 。」規定判刑定讞，12人聲請釋憲，憲法法庭今行言詞辯論。

本次除蘇榮輝等12人外，憲法法庭也併胡靈智、李毅強、劉汝松等3人、劉惠宗等3人聲請案審理。今到庭的除聲請人與律師外，關係人則包括法務部檢察司司長黃謀信、中央選舉委員會副主委陳朝建，專家學者包括教授李惠宗、薛智仁、徐育安和中研院研究員蘇彥圖，國家人權委員會委員葉大華以鑑定機關身分出席。

因刑法第146條第1項規定「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，……。」第2項規範「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，……。」第3項則提到「前二項之未遂犯罰之。」憲法法庭欲探討處罰是否涉及人民選舉權、遷徙自由、居住自由或其他憲法上權利，或違反比例原則、平等原則？

蘇榮輝的訴訟代理人蘇振文質疑，異鄉遊子返鄉投票，是否也沒有投票權？當年雲林縣長李進勇也是靠在外的遊子鼎力支持而當選。蘇振文認為公職人員由設籍者選出，有實質代表性，不以實際居住為必要，何況「怎麼查一年住幾天？侵門踏戶嗎？」檢察官曾起訴選前4年遷戶籍者，根本是恣意起訴。

聲請人朱良駿的律師劉冠廷表示，受委任的案件當事人是華航工會員工，在桃園工作十、廿年，為了支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，卻遭判刑確定。劉認為「住民自決」的定義是什麼？而為投票遷戶口是犯罪，為取得學籍遷戶口卻不是犯罪，但兩者都可以投票。

法務部主任檢察官李仲仁認為「選舉詐欺」有特別處罰必要，選舉詐欺等於是未建立人地連結取得投票權，將摧毀民住憲政秩序。中央選舉委員會委員許惠峰表示，如果只為了想選某個人，和外出讀書狀況不同，處罰「幽靈人口」是為兼顧選公平性、處罰不公平的行為。

教授李惠宗認為小選區制度最容易引發幽靈人口，大選區根本不會有這個問題，「賞者，所以勸忠能，亦所以生鄙爭」。李認為選舉幽靈人口的主觀構成要件「完全無從證明」，而犯罪是即成犯、抽象危險犯。

研究員蘇彥圖認為，選舉法上的真實居住概念應與時俱進，尊重他的選擇，但不代表他可以到完全無關聯的地方投票。蘇舉例2019年匈牙利通過「選民旅遊法」，2022年有15萬人非在真實居所投票，被學者認為是選舉奧步。

教授薛智仁提醒，法律改革的戰場並非刑法146條存廢、更改，而是應重新檢討戶籍法、公職人員選罷法，刑法146條不過是在第二線保護國民主權原則，它的正當性和合憲性都不受影響。