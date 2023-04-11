幽靈人口是選舉奧步？憲庭上律師拿李進勇獲遊子支持當選反證
男子蘇榮輝等12人因2014年間將戶籍遷入雲林縣北港鎮水埔里，被認定無實際居住事實卻為「挺」蘇姓里長候選人而虛偽遷移戶籍，被依刑法第146條第2項 「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同 。」規定判刑定讞，12人聲請釋憲，憲法法庭今行言詞辯論。
本次除蘇榮輝等12人外，憲法法庭也併胡靈智、李毅強、劉汝松等3人、劉惠宗等3人聲請案審理。今到庭的除聲請人與律師外，關係人則包括法務部檢察司司長黃謀信、中央選舉委員會副主委陳朝建，專家學者包括教授李惠宗、薛智仁、徐育安和中研院研究員蘇彥圖，國家人權委員會委員葉大華以鑑定機關身分出席。
因刑法第146條第1項規定「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，……。」第2項規範「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，……。」第3項則提到「前二項之未遂犯罰之。」憲法法庭欲探討處罰是否涉及人民選舉權、遷徙自由、居住自由或其他憲法上權利，或違反比例原則、平等原則？
蘇榮輝的訴訟代理人蘇振文質疑，異鄉遊子返鄉投票，是否也沒有投票權？當年雲林縣長李進勇也是靠在外的遊子鼎力支持而當選。蘇振文認為公職人員由設籍者選出，有實質代表性，不以實際居住為必要，何況「怎麼查一年住幾天？侵門踏戶嗎？」檢察官曾起訴選前4年遷戶籍者，根本是恣意起訴。
聲請人朱良駿的律師劉冠廷表示，受委任的案件當事人是華航工會員工，在桃園工作十、廿年，為了支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，卻遭判刑確定。劉認為「住民自決」的定義是什麼？而為投票遷戶口是犯罪，為取得學籍遷戶口卻不是犯罪，但兩者都可以投票。
法務部主任檢察官李仲仁認為「選舉詐欺」有特別處罰必要，選舉詐欺等於是未建立人地連結取得投票權，將摧毀民住憲政秩序。中央選舉委員會委員許惠峰表示，如果只為了想選某個人，和外出讀書狀況不同，處罰「幽靈人口」是為兼顧選公平性、處罰不公平的行為。
教授李惠宗認為小選區制度最容易引發幽靈人口，大選區根本不會有這個問題，「賞者，所以勸忠能，亦所以生鄙爭」。李認為選舉幽靈人口的主觀構成要件「完全無從證明」，而犯罪是即成犯、抽象危險犯。
研究員蘇彥圖認為，選舉法上的真實居住概念應與時俱進，尊重他的選擇，但不代表他可以到完全無關聯的地方投票。蘇舉例2019年匈牙利通過「選民旅遊法」，2022年有15萬人非在真實居所投票，被學者認為是選舉奧步。
教授薛智仁提醒，法律改革的戰場並非刑法146條存廢、更改，而是應重新檢討戶籍法、公職人員選罷法，刑法146條不過是在第二線保護國民主權原則，它的正當性和合憲性都不受影響。
國家人權委員會委員葉大華認為刑法146條是「意圖犯」，但該條無異剝奪居住遷徙自由基本權，即使遷徙的目的是為了特定政治目的，也不能因此以刑法相繩。葉大華質疑，已經離開國內未實際居住於國內數十年者，也可以到戶政事務所「登記」後取得總統副總統選舉權，這才是「標準的幽靈人口」，何況對於消極不遷出戶籍而為投票者不處罰，處罰未具合理差別待遇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言