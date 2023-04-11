若無妨害投票正確罪 中選會：幽靈人口即可罷免當選人

憲法法庭今審理「選舉幽靈人口」案，針對刑法第146條是否違憲行言詞辯論。大法官詹森林詢問聲請人是否不該用刑罰手段來處罰？用行政手段成本是否過高？也詢問法務部何謂虛偽遷徙、意圖使特定候選人當選？且不少人在投票在歸國，這算不算虛偽遷徙？

聲請人朱良駿的律師周宇修表示，台灣投票權的取得並非天上掉下來，而是很多人爭取而來，但刑法第146條第2項是沒有必要的立法，因為這已干涉選舉自由。律師周政認為遷戶籍如遷到與人地連結之地，應符合住民自治原則。

最高檢察署檢察官林俊言認為，若只有5、6坪卻住了1百多人，這是選舉詐欺，刑法146條2項因刑罰優先原則，基本上不適用戶籍法。法務部訴訟代理人李東穎助理教授認為，刑法為清除幽靈人口的手段。

中央選舉委員會副主委陳朝建表示，虛偽遷徙戶籍妨害選舉正確投票，可構成當選無效事由，而刑法第146條就公益條款來看，符合憲法第23條。陳說，刑法規定也符合明確性、比例原則，從公政公約來看，在其他國家也存在類似立法例，如日本、韓國，我國選舉不是只有總統、縣市長等選舉，村里長等基層選舉單元數將近8千個，必須有查核機制，唯有戶籍法、刑法、當選無效制度完備，才能確保憲法特別公益要求。

以專家學者身分出席的台北大學法律系教授徐育安表示，行政機關若在選前「侵門踏戶」考察，成本過高，但是否可能把實際居住的時間拉長，如拉長實際居住為1年，或許也是行政管制的手段。

法務部司長黃謀信在結辯時表示，刑法第146條符合憲法正當性，虛偽遷徙戶籍影響投票結果，是種舞弊，包括日本、德國都認同此制度。黃謀信指出，「投票部隊」空降小選區嚴重侵害選舉公平性，單純以行政事前管制有人力、物力困難，也無法遏止賄選風氣，行政罰鍰無法產生嚇阻功能，選前逐戶清查也會造成不安。

中選會副主委陳朝建支持關係機關法務部的見解，並請大法官思考兩件事，首先是憲法、地方制度法為什麼會有「繼續居住」「設籍」規定？再者，有選舉也會有「罷免」，假設認定刑法第146條違憲，當選人就職滿1年，可能被大量的幽靈人口罷免。陳認為罷免制度之所以能維繫，正因有刑法第146條3項規定的存在。