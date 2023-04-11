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慶生砍死拿酒瓶砸他頭的酒客 「有誠意和解」從15年刑減為14年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子滕家龍前年12月凌晨和兩名友人在新北市永和區一間酒吧慶生，席間他吸食K他命助興，又因細故與隔桌酒客發生衝突，先在酒吧內打傷徐姓男子，又與曾姓男子扭打至店外，以隨身的折疊刀砍殺曾，曾臟器外露、送醫不治。一審依殺人罪判滕15年徒刑，另依傷害罪處4月得易科罰金之刑，台灣高等法院今撤銷殺人刑度，改判刑14年。

檢警調查，滕家龍（23歲）疑在吧台見到曾姓男子刁難酒吧女店員，當場說「不要那麼大聲、影響到其他的人了」，曾轉身嗆他，滕不滿遭嗆，與曾、徐打了起來。滕先打傷徐，並懷疑曾拿酒瓶打他額頭、害他流血，與曾從店內扭打到店外，一旁民眾將兩人分開，滕卻抄起隨身攜帶的折疊刀朝曾的腹部、胸部揮砍，曾臟器外露。

滕家龍坦承犯行，自述因16歲時曾被別人押到河堤毆打，之後都會隨身攜帶折疊刀防身。他說，案發當天他先在KTV喝酒唱歌，再到酒吧繼續喝酒。

新北地方法院指滕家龍案發時酒醉又吸食毒品，辨識及控制能力減低，但他明知自己具衝動性格，且有喝酒吸毒習慣，卻又隨身攜帶刀械外出，屬「過失之原因自由行為」，依法不得減刑。新北地院認為滕與徐姓、曾姓男子素昧平生，僅因細故爭執就持刀殺害曾，考量他認罪、曾試圖與被害人調解但未果，犯後態度尚可，分別依殺人、傷害罪量刑。

檢察官和滕家龍上訴，檢方認為應該判更重的刑度，但高院認為滕坦承犯行並努力嘗試和告訴人和解，並非無悔悟之心，沒有與社會永久隔離必要，檢方上訴無理。

高院考量案發當天恰巧是滕家龍21歲生日，年輕氣盛，思慮、社會歷練、待人處事與自我管理能力還未成熟，在喝酒和施用K他命後持刀殺人，並非預謀犯案。滕學歷為國中肄業，心理鑑衡測驗結果顯示他的整體認知功能屬於中下程度，他沒否認犯罪，僅稱記憶「斷片」，有和解誠意，因此就殺人罪部分改判為14年徒刑。

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男子滕家龍前年12月凌晨和兩名友人在新北市永和區一間酒吧慶生，卻和其他酒客起衝突，他先打傷徐姓酒客，又與曾姓男子扭打至店外，以隨身攜帶的折疊刀砍殺曾，曾臟器外露、送醫不治。本報記者／翻攝
男子滕家龍前年12月凌晨和兩名友人在新北市永和區一間酒吧慶生，卻和其他酒客起衝突，他先打傷徐姓酒客，又與曾姓男子扭打至店外，以隨身攜帶的折疊刀砍殺曾，曾臟器外露、送醫不治。本報記者／翻攝

殺人 傷害罪

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