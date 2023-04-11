妻子傳訊被性侵...真相是外遇工地男同事摩鐵嘿咻 老公崩潰提告

一名妻子和工地男同事發生婚外情，兩人酒後到摩鐵嘿咻，她事後騙丈夫被男同事性侵，還提告對方妨害性自主罪嫌；丈夫經檢方調查、處分男同事不起訴，才驚覺妻子外遇，氣得提告妻子要求賠償40萬元，台北地方法院判妻子應賠償15萬元，可上訴。

丈夫提告主張，妻子2021年底在工地認識男同事後，經常藉故和他吵架；隔年2月10日，妻子和男同事先後去熱炒店、居酒屋用餐、飲酒，兩人也牽手、接吻，之後到汽車旅館發生性行為。

丈夫指出，妻子事後傳簡訊稱被男同事性侵，公司老闆和助理已陪同驗傷，他也陪著妻子驗傷、對男同事提刑事告訴，直到2022年8月間收到台北地檢署不起訴書，才知道妻子與男同事發展婚外情。

丈夫表示，他為了挽回婚姻，多次和妻子溝通，希望妻子不要再和男同事來往、回歸家庭，但妻子置之不理，反而變本加厲，導致他身心備受打擊，依法向妻子提告求償40萬元。

妻子反駁，她確實有被男同事性侵，是對方為了脫免刑責才稱兩人有不倫戀情，若她真的外遇男同事，應該會擔心被丈夫知道，怎麼會主動傳簡訊告知被性侵；她控是丈夫爛散、不思工作，向她討要金錢未果，才會興訟謀財。

法院勘驗監視器畫面，認為妻子在旅館辦理入住時，可以自由走動，人身自由未受限制，兩人對話無礙，妻子兩手還放在男同事後背，不採信妻子說詞。