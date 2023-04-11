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知名密醫吳宗紋性騷看診人妻挨揍 被勒令停業又偷偷開張

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市五股區知名密醫吳宗紋，2020年因性騷看診人妻被查獲無照看診，卻不知悔改，去年9月判10月徒刑，可易科，併科罰金30萬元，但他仍不知悔改。去年初就重新開業，今年再被警方查獲送辦。新北地檢署近日再依醫師法罪嫌起訴他。

吳宗紋2018年起在其住所違法開設中醫看診，2020年一位已婚婦人經堂姊介紹「神醫」前往求診，卻被吳宗紋襲胸，法官認為吳乘機猥醫治對象，犯後又僅坦承違反醫師法部分，對猥褻部分推諉卸責，惡行對病患權益危害甚鉅，去年9月依醫師法處6月徒刑、併科罰金30萬元，妨害性自主處6月徒刑；應執行10月有期徒刑，可易科；人妻丈夫則因爆怒衝診間打吳被處拘役30日。

未料吳宗紋早在去年初就悄悄重新開業，警方接獲線報，今年一月持搜索票到吳的住所搜索，當場逮到他在違法看診，診間正等待看診的民眾也一頭霧水，還以為是黑衣人尋仇，經警察告知才知「神醫」竟是有性騷紀錄的密醫。

檢方調查，吳宗紋先前違法看診被辦，卻不知悔改，自去年1月起，每周五晚間、周六整天，在其位於新北市五股區的住所內，藉傳統整復的名義，替人問診、把脈、開藥、針灸，每罐藥品收取1千元的報酬，若民眾要多取一罐藥粉，就得再加一千元購買，無照共替人看診103次，犯罪所得20萬餘元。吳宗紋坦承無照看診，檢方依醫師法起訴。

吳宗紋因性騷人妻被查無照看診，去年九月依醫師法、妨害性自主等罪定應執行刑10月，他卻在去年初就悄悄重新開業，今年再被警方查獲，新北地檢署依醫師法起訴。圖／報系資料照
吳宗紋因性騷人妻被查無照看診，去年九月依醫師法、妨害性自主等罪定應執行刑10月，他卻在去年初就悄悄重新開業，今年再被警方查獲，新北地檢署依醫師法起訴。圖／報系資料照

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