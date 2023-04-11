知名密醫吳宗紋性騷看診人妻挨揍 被勒令停業又偷偷開張

新北市五股區知名密醫吳宗紋，2020年因性騷看診人妻被查獲無照看診，卻不知悔改，去年9月判10月徒刑，可易科，併科罰金30萬元，但他仍不知悔改。去年初就重新開業，今年再被警方查獲送辦。新北地檢署近日再依醫師法罪嫌起訴他。

吳宗紋2018年起在其住所違法開設中醫看診，2020年一位已婚婦人經堂姊介紹「神醫」前往求診，卻被吳宗紋襲胸，法官認為吳乘機猥醫治對象，犯後又僅坦承違反醫師法部分，對猥褻部分推諉卸責，惡行對病患權益危害甚鉅，去年9月依醫師法處6月徒刑、併科罰金30萬元，妨害性自主處6月徒刑；應執行10月有期徒刑，可易科；人妻丈夫則因爆怒衝診間打吳被處拘役30日。

未料吳宗紋早在去年初就悄悄重新開業，警方接獲線報，今年一月持搜索票到吳的住所搜索，當場逮到他在違法看診，診間正等待看診的民眾也一頭霧水，還以為是黑衣人尋仇，經警察告知才知「神醫」竟是有性騷紀錄的密醫。